Лавров поскаржився голові МЗС Франції через "салют" біля російського посольства в Києві

Як повідомляє прес-служба МЗС РФ, про це Лавров заявив під час сьогоднішньої телефонної розмови зі своїм французьким колегою.

"З нашого боку увагу Ж.-М.Еро було привернуто до триваючих актів вандалізму щодо закордонних установ Росії в Україні. С.В.Лавров закликав французьку сторону вплинути на Київ з метою прийняття ним вичерпних заходів щодо забезпечення безпеки дипломатичних і консульських представництв Росії, особливо в контексті майбутніх 18 вересня виборів до Держдуми", - йдеться в повідомленні російського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року. РФ заявила про намір відкрити у своїх диппредставництвах в Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці.

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10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми на території України.

МЗС України висловило протест з приводу намірів РФ провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі. Також у МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів у приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії неможливе.

У свою чергу у Кремлі заявили, що вибори до Держдуми у диппредставництвах РФ на території України відбудуться, оскільки українська влада не може їх заборонити, однак має забезпечити їх безпеку.

Сьогодні вночі група невідомих атакувала російське посольство в Києві, запустивши у будівлю петарди та салюти.

Національна поліція готова забезпечити правопорядок біля дипломатичних установ Росії в Києві і інших містах України завтра, 18 вересня, під час голосування на виборах до Держдуми РФ.