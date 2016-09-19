Повернення Росії до ПАРЄ стане історичною помилкою - Парубій
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи стане історичною помилкою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання Комітету ПАРЄ з питань науки, освіти, культури і ЗМІ сьогодні в Києві.
Парубій подякував ПАРЄ за підтримку, яку вона надає Україні, а також за принципову позицію, яку вона займала під час оцінки дій Росії в останні роки, зокрема, щодо невизнання анексії Криму та підтримки територіальної цілісності України.
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"Ці оцінки і ці позиції Парламентської асамблеї є часто визначальними для оцінки подій в Україні усім цивілізованим світом", - сказав голова ВР.
Він підкреслив, що за останні два роки жоден пункт жодної з резолюцій, які ухвалювала ПАРЄ, Росією не був виконаний.
"Коли я чую голоси про те, що пора і, можливо, час повернути делегацію Російської Федерації до повноцінної роботи у Парламентській асамблеї, у мене виникає питання: які підстави для того є? І які кроки зробила Російська Федерація, щоб повернутися у коло держав, для яких права людини, гідність, територіальна цілісність держави є найвищою цінністю? На мою думку, жодної підстави для того нема", - наголосив голова парламенту.
Крім того, спікер підкреслив, що "повернення делегації Російської Федерації в Парламентську асамблеї буде історичною помилкою". "Тому закликаю усіх вас, які особливо глибоко розуміють небезпеку цієї агресії, стати в цьому питанні пліч-о-пліч з Україною і не допустити цієї дії", - наголосив Парубій.
Як повідомляв УНІАН, делегація РФ досі перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавлено права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді чинність санкцій проти російської делегації декілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити воєнну агресію на Донбасі й вивести російські війська з території України.
22 серпня постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що у Раді Європи та у ПАРЄ триває боротьба за можливе відновлення повноважень російської делегації. За його словами, жовтнева сесія Асамблеї в цьому плані буде дуже важкою.
13 вересня перший заступник голови Верховної Ради, член постійної делегації України у ПАРЄ Ірина Геращенко заявила, що вважає можливим призупинення Україною участі у роботі ПАРЄ у разі визнання повноважень російської делегації у цій організації.