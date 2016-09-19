Повернення Росії до ПАРЄ стане історичною помилкою - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання Комітету ПАРЄ з питань науки, освіти, культури і ЗМІ сьогодні в Києві.

Парубій подякував ПАРЄ за підтримку, яку вона надає Україні, а також за принципову позицію, яку вона займала під час оцінки дій Росії в останні роки, зокрема, щодо невизнання анексії Криму та підтримки територіальної цілісності України.

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"Ці оцінки і ці позиції Парламентської асамблеї є часто визначальними для оцінки подій в Україні усім цивілізованим світом", - сказав голова ВР.

Він підкреслив, що за останні два роки жоден пункт жодної з резолюцій, які ухвалювала ПАРЄ, Росією не був виконаний.

"Коли я чую голоси про те, що пора і, можливо, час повернути делегацію Російської Федерації до повноцінної роботи у Парламентській асамблеї, у мене виникає питання: які підстави для того є? І які кроки зробила Російська Федерація, щоб повернутися у коло держав, для яких права людини, гідність, територіальна цілісність держави є найвищою цінністю? На мою думку, жодної підстави для того нема", - наголосив голова парламенту.

Крім того, спікер підкреслив, що "повернення делегації Російської Федерації в Парламентську асамблеї буде історичною помилкою". "Тому закликаю усіх вас, які особливо глибоко розуміють небезпеку цієї агресії, стати в цьому питанні пліч-о-пліч з Україною і не допустити цієї дії", - наголосив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, делегація РФ досі перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавлено права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді чинність санкцій проти російської делегації декілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити воєнну агресію на Донбасі й вивести російські війська з території України.

22 серпня постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що у Раді Європи та у ПАРЄ триває боротьба за можливе відновлення повноважень російської делегації. За його словами, жовтнева сесія Асамблеї в цьому плані буде дуже важкою.

13 вересня перший заступник голови Верховної Ради, член постійної делегації України у ПАРЄ Ірина Геращенко заявила, що вважає можливим призупинення Україною участі у роботі ПАРЄ у разі визнання повноважень російської делегації у цій організації.