Бої за правилами та без: найяскравіші бійки за участю нардепів України (відео)

Зважаючи на події 22-23 вересня, коли спочатку сталася бійка між позафракційним нардепом Володимиром Парасюком та Олександром Вілкулом від "Опоблоку", а потім п’ятниця у Раді почалася з бійки між заступником голови фракції БПП Олексієм Гончаренком та Миколою Скориком від "Опоблоку", УНІАН вирішив згадати найяскравіші бійки за участю нардепів.

Бойовий Парасюк

В останньому скликанні, безумовно, лідером за кількістю бійок є позафракційний нардеп Володимир Парасюк, в минулому активіст Майдану та командир 4 роти батальйону "Дніпро". Він завжди знаходить приводи нагадати про себе, коли здається, що про нього починають забувати. Згадаємо лише найяскравіші з них.

У листопаді 2015 року Парасюк на засіданні парламентського комітету вдарив ногою по обличчю представника СБУ Василя Пісного.

У червні 2016 року Парасюк влаштував бійку с нардепами від "Опоблоку" прямо у сесійній залі.

22 вересня 2016 року Парасюк знову нагадав про себе. Цього разу дісталося нардепу від "Опоблоку" Олександру Вілкулу, хоча останній задніх не пас і дав Парасюку відсіч. Відчуваючи певну незавершеність, бойовий Парасюк потім відігрався на машині Вілкула.

Непослідовний Гончаренко і пакет сухарів

За гарячими слідами згадуємо бійку в Раді 23 вересня. Дурний приклад заразний, а тому заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко влаштував штовханину з ще одним нардепом від "Опоблоку" Миколою Скориком.

Почалося з того, що Гончаренко підійшов до місця, де сидить Скорик, із пакетом сухарів, натякаючи на те, що Скорик має сидіти у в'язниці (буквально вчора генпрокурор Юрій Луценко пригрозив Скорику позбавленням недоторканності – ред.). Спочатку відбулася словесна перепалка, а потім штовханина, і сухарі розсипалися по робочому місці та по підлозі.

Примітно, що перед цим Гончаренко пропонував викликати в Раду батьків Парасюка через вчорашній інцидент з Вілкулом.

Якщо битися, то по-справжньому

У лютому 2015 року в кулуарах Ради сталася бійка нардепа від "Самопомочі" і головного люстратора у країні Єгора Соболєва з депутатом від "Батьківщини" Вадимом Івченком.

Бійку, судячи з усього, почав Соболєв, звинувативши Івченка в публікації у ЗМІ замовних матеріалів щодо земельного дерибану. Депутати билися безжально, навіть пролилася кров. Бійку розняли охоронці парламенту.

Радикальний Ляшко та його послідовники

Ім’я лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка вже давно супроводжується словами "бійка", "провокація", "скандал". Як сам Ляшко, так і члени його політичної сили постійно стають героями сюжетів про безлади у Раді.

Але ми вирішили згадати випадок, коли лідер "радикалів" настільки вивів нардепа Олександра Шевченка, шо той буквально нокаутував Ляшка.

Після цього випадку Ляшко особисто вже не так часто був помічений у бійках, частіше виступаючи з трибуни, так би мовити, тримаючись на відстані. Однак справа Ляшка продовжує жити – його однопартійці не дають про себе забути.

Так, імена Андрія Лозового та Ігоря Мосійчука регулярно спливають у бойових хроніках Ради. При чому останні б'ються не лише безпосередньо в парламенті, але й виїжджають "на гастролі". Наприклад, у Рівненську облраду.

Як бачимо, інколи вони об'єднуються з вже згаданим вище Парасюком.

І навіть костилі не в змозі стримати бойовий натиск Лозового.

Кужель, Тетерук, жіноча сумка та пляшка води

Є в українському парламенті й войовничі жінки. Так, у листопаді 2015 року розгорівся конфлікт між соратницею Юлії Тимошенко по "Батьківщині" Олександрою Кужель та нардепом-фронтовиком Андрієм Тетеруком.

За словами свідків події, коли всі виходили з кабінету тодішнього спікера Ради Володимира Гройсмана, зав'язалася перепалка між Кужель і Тетеруком. У відповідь на образи Тетерук нібито назвав Кужель "старою дурепою", за що та почала бити його сумкою. Тетерук хотів сховатися у Гройсмана у кабінеті, але охорона його не пустила, тому депутату довелося бризкати на представницю "Батьківщини" водою. Під час цього процесу Тетерук начебто зачепив Кужель скляною пляшкою.

Що відбулося насправді – широка аудиторія так і не побачила. Нам довелося задовольнятися лише відео після інциденту з камер спостереження у Раді.

Підступний Барна, або квіти для Яценюка

У грудні 2015 року увагу громадськості захопив інцидент між тодішнім прем'єром Арсенієм Яценюком та нардепом від БПП Олегом Барною. Коли Яценюк виступав у Раді зі звітом щодо діяльності уряду, незадоволений чимось нардеп (який має спортивне минуле та воював в АТО – ред.) підійшов до прем'єра і майстерним прийомом намагався винести його з трибуни.

До речі, щоб наблизитися до Яценюка – Барна пішов на хитрість. Нардеп поцупив квіти, які призначалися як подарунок на день народження нардепу Миколі Томенку, і пішов з ними до Яценюка, а вручивши букет, власне, і виконав прийом.

Однак завершити почате Барні не вдалося – до трибуни швидко підбігли інші нардепи, які відтягнули його від Яценюка і продовжили бійку трохи подалі від трибуни.

Епілог

Звісно, за часи українського парламентаризму було ще чимало бійок і на те, щоб всі їх пригадати не вистачить й тижня кропіткої роботи, тому на завершення нашої підбірки додаємо нарізку відео з найяскравішими бійками у Верховній Раді за останні кілька років.

Як бачимо, українські депутати дуже войовничі. Але, на жаль, не завжди там, де це дійсно потрібно. Направити б їхню енергію у правильних цілях…