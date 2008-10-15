ПРП запрошує Кендзьора на філіжанку кави і демонстрацію печатки

Редакція УНІАН отримала від секретаріату партії «Реформи і Порядок» відкритий лист на адресу народного депутата Ярослава Кендзьора, який раніше дав інтерв’ю УНІАН.

Народному депутату України Я. М. Кендзьору

Відкритий лист

Ярославе Михайловичу!

У зв’язку з тим, що Ви переймаєтеся долею печатки і реєстраційного свідоцтва партії «Реформи і Порядок» (зокрема, турбуєтеся, чи не потрапили вони до сейфу Прем’єр-міністра), запрошуємо Вас на філіжанку кави до головного офісу нашої партії за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 28. При нагоді Ви зможете особисто пересвідчитися в тому, що наша партійна печатка, реєстраційні та всі інші документи ПРП перебувають у нас, і ніщо їм не загрожує.

Одночасно ми зможемо поговорити про ту шкоду, якої завдають національним інтересам України такі псевдопатріоти, як Ярослав Кендзьор.

Секретаріат партії «Реформи і Порядок»