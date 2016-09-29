Завтра Порошенко здійснить візит до Ізраїлю для участі у церемонії поховання Переса

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

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Як відзначається у повідомленні, лауреат Нобелівської премії миру та екс-президент Ізраїлю Перес був "добрим другом України".

Він помер в ніч на 28 вересня на 94-му році життя.

Як повідомляв УНІАН, президент Ізраїлю Реувен Рівлін був змушений перервати візит до України у зв'язку зі смертю Переса. Передбачалося, що візит триватиме до 30 вересня, в ході якого Рівлін планував відвідати Одесу та взяти участь у заходах до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру в Києві.