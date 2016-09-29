Завтра Порошенко здійснить візит до Ізраїлю для участі у церемонії поховання Переса
14:39, 29 вересня 2016Політика
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Завтра, 30 вересня, президент Петро Порошенко здійснить візит до Ізраїлю для участі у церемонії поховання Шимона Переса.
В Ізраїлі прощаються з Шимоном Пересом / REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.
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Як відзначається у повідомленні, лауреат Нобелівської премії миру та екс-президент Ізраїлю Перес був "добрим другом України".
Він помер в ніч на 28 вересня на 94-му році життя.
В Ізраїлі прощаються з Шимоном Пересом / REUTERS
Як повідомляв УНІАН, президент Ізраїлю Реувен Рівлін був змушений перервати візит до України у зв'язку зі смертю Переса. Передбачалося, що візит триватиме до 30 вересня, в ході якого Рівлін планував відвідати Одесу та взяти участь у заходах до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру в Києві.
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