Меркель пообіцяла допомогти із лікуванням заступника голови Меджлісу Умерова

Петро Порошенко проінформував Ангелу Меркель про обстріли із боку російських бойовиків на Донбасі всупереч домовленості про припинення вогню. Також Порошенко наголосив на важливості безперешкодного доступу ОБСЄ до всіх районів окупованої території.

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Крім того, президент закликав активізувати міжнародні зусилля для звільнення всіх українських заручників.

У свою чергу Меркель наголосила, що Німеччина готова надати допомогу в лікуванні заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Також канцлер Німеччини вчергове підтвердила виконання Україною всіх критеріїв для набуття громадянами безвізового режиму з ЄС і висловила співчуття у зв’язку із 75-ми роковинами трагедії в Бабиному Яру, жертв якої вшановують в Україні в ці дні. "У цей день ми з вами", – сказала Меркель.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу» порушено кримінальну справу.

11 серпня так званий «суд» у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова в психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час «судового засідання» стан здоров'я Умерова погіршився, його було госпіталізовано каретою швидкої медичної допомоги.

18 серпня співробітники ФСБ вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи. Президент Петро Порошенко назвав примусове утримання Умерова в психіатричній клініці поверненням до сталінських часів.

7 вересня заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Умерова звільнили з психіатричного стаціонару в Сімферополі.