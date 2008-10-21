У Ющенка «загубили» суддю, який призупинив указ про вибори

Представник Секретаріату Президента в Київському апеляційному адміністративному суді Руслан КИРИЛЮК сумнівається, що 24 жовтня суд почне розглядати по суті скаргу на рішення Окружного адміністративного суду столиці щодо призупинення дії Указу глави держави про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання і призначення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після чергового судового засідання Київського апеляційного адміністративного суду.

«Зараз невідомо, де суддя (Володимир КЕЛЕБЕРДА, який своєю ухвалою призупинив дію указу Президента щодо призначення парламентських виборів – УНІАН), і зараз відбувається реорганізація суду (Окружного адміністративного суду м. Києва – УНІАН), тому невідомо, чи відбудеться те судове засідання у зв’язку з відсутністю судді і матеріалів справи», - сказав Р.КИРИЛЮК.

Водночас він пояснив, що витребувати оригінали ухвали Окружного адмінсуду столиці неможливо, оскільки біля кабінету В.КЕЛЕБЕРДИ все час перебувають народні депутати.

«Там народні депутати від БЮТ сидять під кабінетом, чергують і нікого туди не пропускають, до тієї справи», - зазначив представник Секретаріату Президента.

У свою чергу, коментуючи сьогоднішнє засідання Апеляційного адмінсуду Києва, представник БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО сказав: «Сьогодні в українському правовому полі створився міраж - Центральний окружний адміністративний суд (який скасував ухвалу Окружного адміністративного суду м.Києва – УНІАН). Це утворення не передбачене законодавством. Але представники Президента наполягають на тому, що є якась ухвала, яка сьогодні скасовує всі рішення попередніх судів (Окружного адміністративного суду – УНІАН). Президент сам завів у глухий кут правову систему, утворивши центральний суд і ліквідувавши окружний суд».

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Суд заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів.

У свою чергу Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адмінсуду в Апеляційному адміністративному суді столиці. Секретаріат Президента просить суд скасувати ухвалу, оскільки суд першої інстанції не мав права виносити подібні рішення, тим більше на забезпечення позову зупиняти виборчий процес.

Між тим 17 жовтня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд Києва. Замість нього В.ЮЩЕНКО створив Центральний та Лівобережний окружні адміністративні суди Києва.

Новостворений Центральний окружний адмінсуд Києва, за інформацією керівника Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслана КИРИЛЮКА, 17 жовтня скасував ухвалу Окружного адмінсуду Києва, якою було призупинено дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та призначення позачергових виборів.

Сьогодні, 21 жовтня, Київський апеляційний адміністративний суд переніс на 14.00 24 жовтня розгляд апеляції Секретаріату Президента на рішення Окружного адміністративного суду, який за позовом БЮТ призупинив виконання указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 6-го скликання та призначення дострокових парламентських виборів.