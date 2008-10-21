Партія регіонів не підтримає «дикунство» від Тимошенко

Партія регіонів не підтримає розроблену урядом програму антикризових дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат, член фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВА сьогодні на брифінгу.

Він відзначив, що уряд пропонує у своїй програмі ввести обмеження на виїзд за кордон тих громадян, які є боржниками перед банками. Крім того, пропонується запровадити можливість позасудового звернення про стягування заставного майна в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.

Також, за його словами, уряд пропонує збільшити в 5-10 разів податки на транспортні засоби, підняти рентну плату на видобуток газу вдвічі.

“От і законопроект, який вони бояться винести у Верховну Раду, через РНБО хочуть просунути, - сказав М.АЗАРОВ. – .Вони це дикунство пропонують і хочуть, щоб ми його підтримали”.

У свою чергу народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики Ірина АКІМОВА заявила, що в програмі уряду пропонується випустити на суму заборгованості з відшкодування податку на додану вартість державні цінні папери. Вона наголосила, що це робиться тоді, коли підприємства відчувають брак оборотних коштів.

Як повідомлялося, сьогоднішнє ранкове засідання Верховної Ради України було закрито. Вечірнє засідання проводитись не буде. Засідання неможливо було провести через блокування народними депутатами від БЮТ трибуни парламенту. Вони вимагали першочергового розгляду антикризових документів.