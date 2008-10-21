Томенко не знайшов в указах Ющенка дати виборів

Жодна заява Президента України Віктора ЮЩЕНКА за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони щодо позачергових парламентських виборів не підкріплена двома його вчорашніми указами.

Про це сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

Віце-спікер нагадав, що після засідання РНБО Президент проінформував, що «задля нормальної підготовки до виборів» «прийняв рішення перенести термін голосування на 14 грудня 2008 року».

При цьому М.ТОМЕНКО наголосив, що оскільки всі рішення Президента України підкріплюються його указами, то для перевірки його заяви слід звернутися до одного з указів. Зокрема, зауважив він, Указ Президента № 952/2008 «Про зупинення дії Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року № 911» передбачає зупинення дії попереднього Указу щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів.

Крім того, наголосив М.ТОМЕНКО, згідно із заявою Президента, глава держави вирішив «відновити роботу парламенту VI скликання на декілька днів».

Заступник голови ВР зауважив, що ця заява глави держави розміщена на його офіційному інтернет-представництві. Водночас, наголосив він, ні Указ Президента України № 951/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні та виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України», ні Указ Президента № 952/2008 «Про зупинення дії Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року № 911» не вказують ані чіткої дати проведення позачергових виборів, ані конкретного терміну, на скільки днів поновлена робота парламенту.

«Це свідчить про те, що Президент України вперше в історії України усно почав керувати Україною та усно визначати таку принципову річ, як дата позачергових виборів», - вважає М.ТОМЕНКО.

За його словами, на сьогодні ні у кого не повинно виникати сумнівів у легітимності та правомочності парламенту. При цьому, навіть якщо керуватися логікою Президента і вважати, що ВР була неправомочна після оприлюднення указу від 9 жовтня про розпуск ВР VI скликання та проведення позачергових виборів, то у вчорашньому указі глава держави мав чітко визначити термін, на який робота ВР поновлюється, наголосив М.ТОМЕНКО.

«Ні в одному, ні в іншому Указі не міститься жодного слова про відновлення роботи парламенту на 1-2 чи декілька днів. Тому жодне рішення і заява Президента не солідарна з Указами», - сказав він.

М.ТОМЕНКО нагадав, що у 2007 році під час проведення позачергових виборів Президент також призупиняв дію свого указу і поновлював роботу ВР на 4 дні, і це чітко було прописано в документі. «Аналіз ситуації, що склалася сьогодні, свідчить, що якщо виконувати букву указів Президента, то з них випливає, що вибори в Україні відмінені. Якщо ж керуватися не Указами, а заявами Президента, тоді виглядає, що парламент може працювати декілька днів, а вибори в Україні відбудуться 14 грудня», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому, заступник голови ВР наголосив, що й раніше Президент видавав укази, які викликали дискусії чи суперечки. «Але ще досі не було такого, щоб проведення виборчої кампанії визначалося заявами, а не указами глави держави. Це свідчить, що в Україні встановлена середньовічна монархія або якась нова форма управління державою», - сказав М.ТОМЕНКО.