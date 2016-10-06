Питання виборів на Донбасі: ЗМІ розповіли про три "червоні лінії", намічені Україною

Про це йдеться у матеріалі "РБК Україна" "Ну і потім: США та Росія намагаються змусити Україну провести вибори на Донбасі".

Як зазначає видання, перша умова України - відновлення контролю над усім державим кордоном з Росією. Українські дипломати наполягають, що спочатку має відбутися вихід українських військ на кордон з РФ, і тільки після цього Верховна Рада зможе схвалити внесення змін до Конституції, тобто передбачити вибори на Донбасі.

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Другою умовою України, як наголошує ЗМІ, є виведення іноземних військ з Донбасу. У свою чергу в Росії і на Заході вважають, що на час виборів війська РФ можна було б розмістити у якихось тимчасових таборах" і "казармах", однак не можуть пояснити, що з ними буде після виборів.

Забезпечення безпеки виборів є третьою умовою України. Для того, щоб виконати цей пункт, Україна пропонувала три варіанти: безпеку могла б забезпечувати озброєна місія Європейського союзу, ООН або ОБСЄ. Поки що сторони схиляються до третього варіанту, однак і тут виникає низка питань.