Справа Сущенка: російський консул так і не з’явився "на килим" в МЗС

Про це повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца вTwitter.

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«Російський консул на виклик до МЗС не з'явився. Сподіваємось, вказівки йому не забаряться, і він завтра пояснить недопуск українського консула»,- написала Беца.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України викликало консула РФ для отримання пояснень через недопуск українських консулів до затриманого в Росії кореспондента «Укрінформу» Сущенка.

Співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали українського журналіста в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації". Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство".

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має жодного стосунку до відомства.

Адвокат Марк Фейгін 3 жовтня повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка. Захисник відвідав журналіста й повідомив, що Сущенко свою вину не визнає і має намір "воювати".