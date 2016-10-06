Справа Сущенка: російський консул так і не з’явився "на килим" в МЗС
Російський консул досі не з’явився на виклик в Міністерство закордонних справ України у зв’язку з недопуском українських консулів до затриманого в РФ журналіста Романа Сущенка.
Про це повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца вTwitter.
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«Російський консул на виклик до МЗС не з'явився. Сподіваємось, вказівки йому не забаряться, і він завтра пояснить недопуск українського консула»,- написала Беца.
Як повідомляв УНІАН, МЗС України викликало консула РФ для отримання пояснень через недопуск українських консулів до затриманого в Росії кореспондента «Укрінформу» Сущенка.
Співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали українського журналіста в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації". Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство".
У Міноборони України заявили, що Сущенко не має жодного стосунку до відомства.
Адвокат Марк Фейгін 3 жовтня повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка. Захисник відвідав журналіста й повідомив, що Сущенко свою вину не визнає і має намір "воювати".