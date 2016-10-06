Порошенко доручив задіяти всі дипломатичні можливості для визволення "українських мучеників-заручників РФ"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після зустрічі зі студентами-істориками з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського в Київському національному університеті ім. Шевченка.

«Я дав відповідні доручення для того, щоб усі українські дипломатичні можливості були використані для того, щоб ми витягли Панова, Сущенка та інших українських заручників-мучеників, які перебувають у РФ», – заявив він, прокоментувавши ситуацію навколо затримання українського журналіста Романа Сущенка в Росії.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента інформагентства «Укрінформ» у Франції Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації». Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею «шпигунство», ведеться слідство. 2 жовтня він був заарештований на 2 місяці.

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має стосунку до відомства.

3 жовтня адвокат Марк Фейгін повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка. Адвокат відвідав журналіста і повідомив, що Сущенко свою провину не визнає й має намір «воювати».

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10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому нею Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання "групи диверсантів". Було показано затриманого жителя Запорізької області Євгена Панова, який, як стверджує ФСБ, нібито є одним з організаторів запланованих терактів і співробітником ГУР Міноборони України.