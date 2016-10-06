Порошенко доручив задіяти всі дипломатичні можливості для визволення "українських мучеників-заручників РФ"
Президент Петро Порошенко заявив про те, що він доручив задіяти всі дипломатичні можливості, щоби витягти українського журналіста Романа Сущенка та інших українських заручників, що утримуються Росією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після зустрічі зі студентами-істориками з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського в Київському національному університеті ім. Шевченка.
«Я дав відповідні доручення для того, щоб усі українські дипломатичні можливості були використані для того, щоб ми витягли Панова, Сущенка та інших українських заручників-мучеників, які перебувають у РФ», – заявив він, прокоментувавши ситуацію навколо затримання українського журналіста Романа Сущенка в Росії.
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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента інформагентства «Укрінформ» у Франції Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації». Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею «шпигунство», ведеться слідство. 2 жовтня він був заарештований на 2 місяці.
У Міноборони України заявили, що Сущенко не має стосунку до відомства.
3 жовтня адвокат Марк Фейгін повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка. Адвокат відвідав журналіста і повідомив, що Сущенко свою провину не визнає й має намір «воювати».
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10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому нею Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.
Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання "групи диверсантів". Було показано затриманого жителя Запорізької області Євгена Панова, який, як стверджує ФСБ, нібито є одним з організаторів запланованих терактів і співробітником ГУР Міноборони України.