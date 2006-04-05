Наймолодшим у парламенті буде Віктор Янукович

Динаміка оновлення депутатського корпуса за підсумками виборів практично не змінилося в порівнянні з попередньою виборчою кампанією. Про це з посиланням на "Лігу" пише "Українська правда".

Відповідно до дослідження Інституту політики, представленого соціологом Сергієм Макєєвим, 61% нового парламенту - це нові особи, а 39% - колишні нардепи. Для порівняння: після виборів 2002 року нових депутатів було 59%.

Макєєв також повідомив, що в новому парламенті буде 8% жінок, що більше, ніж після виборів 2002 року, але стільки ж, як і після виборів 1998 року.

Віковий склад парламенту практично не міняється - у 2002 році в парламенті було 52% депутатів старше 50 років, а в 2006 - 49%.

При цьому, за словами соціолога, наймолодшим новим парламентарям по 25 років, один з них у Партії регіонів - Віктор Вікторович Янукович. Найстарший депутат - комуніст Іван Герасимов, якому 85 років.

Також Макєєв повідомив, що в новому складі Верховної Ради буде 75% депутатів, які є членами тієї чи іншої політичної партії. При цьому більше половини з числа безпартійних депутатів є членами БЮТ.

Крім того, соціолог повідомив, що згідно з даними дослідження, український виборець збільшив вимоги до партій: якщо в 1998 році за партії, які пройшли в парламент, проголосували приблизно 65% виборців, у 2002 - 69%, то в 2006 - уже 78%.

За словами експерта, це означає, що виборець зміцнюється у своїх перевагах і не розпорошує свою увагу між численними партіями, які беруть участь у виборчій кампанії.

Також, за словами Макєєва, можна відзначити тенденцію, що партії, які раніше брали участь у блоках, а на ці виборах пішли самостійно, не пройшли у ВР.

Приклад Народно-демократичної партії є самим показовим.

Також соціолог вважає недивним, що в новий парламент не пройшла партія Наталії Вітренко, оскільки за період між виборчими кампаніями 1998 і 2002 року ця політична сила втратила 0,5% виборців і приблизно такий же відсоток - між виборами 2002 і 2006 років.