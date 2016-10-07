В МЗС відреагували на російське "обвинувачення" журналістові Сущенку
Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку з оголошенням ФСБ РФ офіційного обвинувачення журналісту, власному кореспонденту національного інформаційного агентства "Укрінформ" у Франції Роману Сущенку.
Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України.
«Безпідставне затримання та надумане, необгрунтоване звинувачення українського журналіста у шпигунстві є черговим підтвердженням політики РФ щодо посилення тиску на Україну та незаконного переслідування громадян України», - сказано у коментарі.
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В МЗС наголосили, що свідоме ігнорування закликів української сторони негайно допустити до Сущенка українського консула є продовженням цілеспрямованої політики Кремля щодо цинічного використання громадян України у політичних цілях та порушення прав людини.
В українському зовнішньополітичному відомстві вимагають від Російської Федерації негайно звільнити Сущенка та всіх інших утримуваних нею політичних в’язнів - громадян України.
МЗС закликало міжнародне співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію з метою якнайшвидшого припинення порушень прав людини та переслідувань незалежних журналістів.
Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали Сущенка в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації". Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство".
Всі суди у справі Сущенка пройдуть у закритому режимі.
МЗС України передало першому секретарю посольства РФ в Україні Івану Заворіну ноту протесту у зв'язку із незаконним затриманням Сущенка.
Президент України Петро Порошенко сьогодні заявив, що українські дипломати отримали дозвіл на відвідання Сущенка у СІЗО наступного тижня.