БЮТ скаржиться на «саботаж» у ВР і ставить ультиматум

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО сподівається, що фракціям вдасться досягнути домовленостей про першочерговий розгляд законопроектів для подолання економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами І.КИРИЛЕНКА, незважаючи на те, що питання про розгляд законопроектів з мінімізації впливу фінансової кризи на ситуацію в Україні було включено до порядку денного, жоден профільний комітет до цього часу не розглянув відповідні проекти законів.

Він наголосив, що роботу профільних комітетів блокували представники фракцій Партії регіонів та "Нашої України – Народної самооборони", не з’явившись на засідання комітетів.

«Це чітко свідчить про те, що буде виконуватися план на дострокові вибори, ніякі антикризові закони цих людей не цікавлять», - заявив І.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що фракція БЮТ блокуватиме роботу ВР доти, доки не буде досягнута домовленість про першочерговий розгляд антикризових законопроектів.