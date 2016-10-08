ЗМІ дізналися про наслідки у разі відмови Нідерландів від ратифікації асоціації Україна-ЄС

Про це пише Тетяна Силіна у статті "Врятують чи знищать Нідерланди асоціацію України з ЄС?" у свіжому номері DT.UA.

Автор зазначає, що ймовірність того, що уряд все ж внесе до парламенту пропозицію про відмову Нідерландів ратифікувати угоду про асоціацію Україна-ЄС, достатньо велика. Прийняття голландським парламентом цієї пропозиції означає, що угода працювати не буде. Більше того, припинить свою дію і т. з. тимчасове застосування УА, введене на період ратифікації, тобто поки всі 28 країн не приймуть рішення щодо ратифікації документа.

Таким чином, у випадку негативного рішення Нідерландів, які останніми висловлюють свою волю, зона вільної торгівлі Україна-ЄС припинить існування, також завершиться реалізація та секторальної частини Угоди.

За інформацією джерел ZN.ua в українському уряді, у Нідерландів є три основні "стурбованості" з українського питання. По-перше, голландці, як показали підсумки референдуму, і як сигналізує сьогодні Гаага, переживають, що угода може стати першою сходинкою на шляху України до членства в ЄС.

Як зазначає автор, ці переживання надумані, оскільки головним розчаруванням українців в угоді була відсутність європейської перспективи в преамбулі документа. По-друге, голландців турбує співпраця ЄС з Україною в оборонній сфері. На думку Гааги, питання безпеки – це прерогатива НАТО, а не ЄС.

Автор вважає і цю "стурбованість" надуманою, оскільки "оборонна" частина угоди – дуже слабенька і ні до чого серйозного ЄС не зобов'язує. "А наскільки Євросоюз готовий допомагати Україні в оборонній сфері, демонструє російсько-український конфлікт і неготовність ЄС розгорнути не тільки військову, але навіть громадську місію на сході України", - додає Сіліна.

По-третє, жителів Нідерландів турбує, що завдяки Угоді Україна може отримати прямий доступ до фінансів ЄС. Але знову ж таки, оскільки Україна не є кандидатом на вступ до ЄС та угода жодним чином їй цей статус не гарантує, то і доступ до фондів ЄС наша країна автоматично отримати не може, пише автор.

Скромні суми, що виділяються ЄС Україні, не йдуть ні в яке порівняння ні з обсягами фінансування країн-кандидатів, ні з допомогою, що надається ЄС, наприклад, Греції. Крім того, громадяни Нідерландів переконані, що угода дасть можливість українцям вільно пересуватися по Європі (і, головне, з Голландії) з метою працевлаштування, також турбують жителів Нідерландів і добре відомі європейцям українські проблеми з верховенством права і корупцією.

Силіна нагадує, що Угода про асоціацію не має ніякого відношення до підготовки безвізового режиму (це зовсім інший переговорний процес), а безвізовий режим, в свою чергу, не дає права на працевлаштування і буде введений лише для короткострокових поїздок українських громадян до Європи в туристичних, ділових, сімейних та інших цілях.

Раніше нідерландський прем'єр Марк Рютте заявив, що Нідерланди, найімовірніше, не будуть ратифікувати угоду про асоціацію між Євросоюзом і Україною. За нормами ЄС для укладення угоди про асоціацію з третьою країною її повинні ратифікувати уряди всіх країн-учасниць союзу.