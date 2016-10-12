Путін може ніколи не постати перед судом по справі MH17 - голландський соціолог

Таку думку виданню "Новое время" висловив голландський радянолог, правозахисник, генеральний секретар міжнародної організації Глобальна ініціатива у психіатрії Роберт ван Ворен.

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"У цілому в Нідерландах, звідки були більшість загиблих пасажирів, спокійно відреагували на результати доповіді, що підтверджує: Боїнг збили з російського "Бука". Деякі деталі звіту публікувалися раніше, тому родичі жертв лише отримали остаточні свідчення того, що їхні близькі вбиті владою Володимира Путіна, і тепер вони можуть відкрито заявляти про це. Ось чому російські маневри перед презентацією тільки посилили огиду і гнів на адресу Кремля, а також бажання змусити винних відповісти за скоєне", - вважає ван Ворен.

Однак тут, на його думку, приховано найсерйозніше ускладнення: як змусити злочинців постати перед судом?

"І тут Нідерланди опинилися в такій же ситуації, як Великобританія після отруєння в Лондоні колишнього оперативника ФСБ Олександра Литвиненка полонієм. Британські власті розуміли: пряме звинувачення на адресу Кремля спричинить серйозні наслідки", – пояснює голландський соціолог і нагадує, що вдові Литвиненка знадобилося вісім років, щоб домогтися від британських властей публічного розслідування смерті чоловіка.

"Звичайно, нинішній політичний клімат відрізняється від 2006 року. Тепер світ бачить агресивну диктаторську російську державу, яка вторглася в Грузію, а потім в Україну під личиною миротворця, підтримує злочинні угруповання, що веде війну в Сирії від імені військового злочинця Асада і перетворює Алеппо в ще один Грізний. Зараз більшість політичних лідерів нарешті зрозуміли: якщо Путіна не зупинити, на кону будуть мир і свобода в Європі. В 2006 році багато хто все ще вважали Путіна людиною, з якою можна мати справу", - зазначає ван Ворен.

Голландець констатує, що зараз прем'єр Нідерландів Марк Рютте зіткнувся з подібною дилемою: будь-яка різка реакція призведе до погіршення відносин з Росією. До того ж великі компанії, наприклад, Philips вже вишикувалися в чергу, умовляючи прем'єра вести себе обережно і не зіпсувати відносини ще більше.

"Традиційний підхід голландців: вони говорять про права людини і переконують світ, що це наріжний камінь зовнішньої політики Нідерландів, але коли справа стосується торгівлі та економічних відносин, все змінюється. Судячи з усього, поки Рютте планує поводити себе так само, як британці в 2006-м. Так, міністерство закордонних справ Нідерландів викликав російського посла на килим після того, як в Москві висміяли звіт по Боїнгу, але, крім цього, реакція влади була слабкою", - констатує він.

"Небезпека справи MH17 в тому, що в результаті ми побачимо суд, аналогічний процесу по лайнеру Pan Am 103, збитого над шотландським Локербі в 1988 році. Тоді загинуло майже 300 осіб. Лише через 11 років лівійський лідер Муаммар Каддафі передав підозрюваних, але спеціальний суд визнав винним тільки одного. Сам Каддафі так і не поніс покарання: йому навіть не висунули звинувачення, хоча саме він віддав наказ про атаку. Путін теж, можливо, ніколи не постане перед судом у справі про MH17, хоча є підстави вважати, що його чекає такий же передчасний, нехай і не настільки кривавий кінець, як лівійського лідера", - додає ван Ворен.

Нагадаємо, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Повну версію колонки Роберта ван Ворена читайте у свіжому номері журналу "Новое время".