"Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине", - навів цитату Ярош.

"Час рудих кремлівських орків завершується", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Раніше прес-секретар "Правого сектору" Артем Скоропадський написав з приводу смерті "Мотороли": "Це не ми".

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня "Моторолу" підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ підтвердили факт смерті "Мотороли". Росіянин Арсеній Павлов на прізвисько "Моторола" в минулому році заявив в інтерв'ю, що розстріляв 15 українських військовополонених.