Ярош: Час рудих кремлівських орків завершується
08:41, 17 жовтня 2016Політика
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Колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош прокоментував убивство в окупованому Донецьку одного з лідерів бойовиків "Мотороли".
Дмитро Ярош / Фото УНІАН
"Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине", - навів цитату Ярош.
"Час рудих кремлівських орків завершується", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
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Раніше прес-секретар "Правого сектору" Артем Скоропадський написав з приводу смерті "Мотороли": "Це не ми".
Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня "Моторолу" підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ підтвердили факт смерті "Мотороли". Росіянин Арсеній Павлов на прізвисько "Моторола" в минулому році заявив в інтерв'ю, що розстріляв 15 українських військовополонених.
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