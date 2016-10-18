Україна ввела санкції проти свата Путіна та ще майже семисот осіб

Про це йдеться у додатках 1, 3 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», які розміщенні на сайті президента України.

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Рішенням РНБО до санкційного списку, запровадженого у 2015 році, було додатково включено 335 фізичних осіб. Раніше у списку було 347 осіб.

Під санкції потрапили засновники ВАТ АБ «Россия» Микола Шамалов (за інформацією ЗМІ, він є батьком зятя президента РФ Кирила Шамалова, одруженого на молодшій донці Володимира Путіна), Геннадій Тимченко, Іван Миронов, Олексій Мордашов, Юрій Ковальчук та Тетяна Світова; засновники КБ «Финансовый стандарт» Вадим Приступа, Сергій Гальченко, Віктор Белянин, Кирил Загайнов та Андрій Ісполатов. Також у санкційному списку є засновники низки інших банків: «Российский национальный коммерческий банк», ПАТ «Агроинкомбанк», АТ КБ «Северный кредит», АТ «Генбанк», АТ «Фиа-Банк», ВАТ АК «БайкалБанк», ЗАТ КБ «ИС Банк» та АТ «Севастопольский морской банк».

Крім того, санкції запроваджені проти голови Ради Федерації Федеральних зборів РФ Валентини Матвієнко, заступника голови уряду РФ Дмитра Рогозіна, депутатів Державної думи РФ Володимира Жириновського та Олени Мізуліної та ряду інших членів Ради Федерації Федеральних зборів РФ, депутатів Держдуми РФ.

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Також у санкційному списку є представник президента РФ у Північно-Кавказькому федеральному окрузі Олег Белавенцев, постійний представник президента РФ у Сибірському федеральному окрузі Сергій Мєняйло, уповноважений представник президента РФ у Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, перший заступник командувача Чорноморського флоту РФ, віце-адмірал Олександр Носатов, заступник командувача Чорноморського флоту РФ Денис Березовський, заступник секретаря Ради безпеки РФ Рашид Нургалієв, секретаря Ради безпеки РФ Микола Патрушев та інші.

Санкції запроваджені проти тих громадян України, які обіймають керівні посади в окупованій Росією Автономній Республіці Крим і у підконтрольних Росії терористичних організаціях «ДНР» та «ЛНР».

Також санкції введені проти громадян РФ, які обіймають керівні посади на підприємствах окупованого Криму, мають відношення до самопроголошених органів влади на півострові, здійснюють командування російським Чорноморським флотом, Збройними силами РФ або представляють ФСБ РФ. Під санкції потрапили російські військові, які командували або продовжують командувати російськими військами та бандформуваннями на Донбасі.

Крім того, до санкційного списку увійшли ряд громадян Франції, Греції, Італії, Сербії, Болгарії, Ізраїлю.