Нідерланди у пошуках рішення щодо асоціації Україна-ЄС: ЗМІ назвали варіанти розвитку подій

Цей референдум, як багато разів говорилося, був консультативним, а тому юридично в уряду лишалася свобода дій – аж до простого завершення ратифікації, передає "ЄвроПравда".

Кабінет прем'єра Нідерландів Марка Рютте спершу обрав тактику затягування. Це не могло тривати завжди: спершу свій парламент, а потім і Євросоюз почав вимагати від нього хоч якоїсь визначеності.

Однією зі "звітних дат" був кінець минулого тижня. Питання української асоціації винесли на саміт ЄС, але безуспішно.

"Схвалення рішення не було. По суті, була просто доповідь Рютте перед іншими лідерами", - переказав ЄП один з дипломатів, повідомлений про хід зустрічі на найвищому рівні.

Хоча початково планувалося, що прем’єр приїде до Брюсселя з проектом рішення. Були навіть підготовлені два варіанти заяви саміту ЄС, які би відкрили Гаазі шлях до завершення ратифікації.

Та прем’єр-міністр Нідерландів сам відкинув всі варіанти, по суті закривши шлях до ратифікації.

"Він розповів про настрої у своєму парламенті. А настрої такі, що жодна з його 2-3 пропозицій не буде підтримана парламентом країни. Рютте розповів, що зустрічався з опозицією, та розкритикувала його ідеї, нічого не запропонувавши навзаєм", - розповів один зі співрозмовників.

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У парламенті Нідерландів поставлений крайній термін для вирішення українського питання – 1 листопада, і можна бути впевненим, що до того часу не буде знайдене рішення, яке би задовольнило парламент, йдеться у статті.

Крім того, прем’єр Нідерландів не має підтримки навіть своєї фракції, де близько половини депутатів схиляються до нератифікації угоди з Україною.

Як і раніше, є кілька варіантів розвитку події: за найоптимістичнішим, прем’єр і далі тягнутиме час, лишивши угоду "підвішеною" як мінімум до зміни влади (тобто до літа наступного року).

За найбільш песимістичним – парламент тим чи іншим шляхом схвалить рішення про скасування ратифікації, відкликання в уряду ратифікаційних грамот та офіційно повідомить Брюссель, що угоду з Україною не може бути укладено.

При чому сам Рютте наполягає, що він шукає шляхи мирного "розв’язання кризи". На закритій частині саміту він повторив свою улюблену фразу про те, що його країна не має купувати "свиню у мішку", скасовуючи асоціацію.

"В Україні, звичайно, не полишають сподівань, що він (Рютте - Ред.) вирішить лишити слід в історії і передасть грамоти в Брюссель попри вимоги депутатів, але це – фантастика. Ненаукова", - підсумували автори статті.

Як повідомляв УНІАН, раніше Рютте заявив, що Нідерланди навряд чи ратифікують угоду про асоціацію Україна-ЄС, оскільки проти такого рішення виступили жителі країни на референдумі в квітні цього року.