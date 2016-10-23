Прем'єр Нідерландів до 1 листопада шукатиме компроміс щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС – європейський дипломат

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі європейський дипломат, Рютте все ще сподівається переконати опозицію у Сенаті ухвалити рішення на користь ратифікації, адже саме там у діючого уряду немає більшості.

"До вівторка, 1 листопада, прем'єр буде робити все, щоб рішення, яке б задовольнило всіх, було знайдено. Шансів не багато, але вони є", - сказав співрозмовник агентства. (Як відомо, в Нідерландах функціонує двопалатна система парламенту - Палата представників та Сенат (Верхня палата). Після голосування у Палаті представників рішення ще має бути затверджено в Сенаті, і якщо в Палаті уряд Рютте має більшість, то в Сенаті її немає).

Співрозмовник агентства звернув увагу на те, що можливі гучні заклики та кампанії з українського боку не будуть сприяти вирішенню ситуації, а навпаки, створять "негативний фон". "Це буде використано противниками ратифікації. Тому треба дати Рютте та уряду попрацювати у спокійній атмосфері", - наголосив дипломат.

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Найбільш вірогідним сценарієм вирішення ситуації у нідерландських мас-медіа називають додаток до Угоди про асоціацію, в якому буде сказано, що Нідерланди ратифікують документ за умови, якщо там не передбачена перспектива членства України в ЄС, не передбачено військову допомогу та прямий доступ до фінансів ЄС. Саме на цих пунктах наполягають ті, хто виступає проти ратифікації Угоди.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Однак 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо цієї угоди. Проти проголосував 61 % учасників референдуму, за – понад 38 %. Явка становила 32,28 %.

Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

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Водночас 22 вересня Рютте заявив, що Нідерланди можуть не ратифікувати угоду в частині запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. Водночас він висловив певний оптимізм, що угода в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною й без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та Україну.

19 жовтня Верховна Рада закликала Нідерланди та інституції Євросоюзу завершити процес ратифікації Угоди про асоціацію.

21 жовтня Рютте заявив, що Нідерланди ухвалять рішення з питання ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом до 1 листопада 2016 року.