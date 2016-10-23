Прем'єр Нідерландів до 1 листопада шукатиме компроміс щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС – європейський дипломат
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте до 1 листопада продовжуватиме пошуки шляхів вирішення ситуації довкола Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка склалася через референдум, на якому нідерландці висловилися проти ратифікації цього документа.
Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі європейський дипломат, Рютте все ще сподівається переконати опозицію у Сенаті ухвалити рішення на користь ратифікації, адже саме там у діючого уряду немає більшості.
"До вівторка, 1 листопада, прем'єр буде робити все, щоб рішення, яке б задовольнило всіх, було знайдено. Шансів не багато, але вони є", - сказав співрозмовник агентства. (Як відомо, в Нідерландах функціонує двопалатна система парламенту - Палата представників та Сенат (Верхня палата). Після голосування у Палаті представників рішення ще має бути затверджено в Сенаті, і якщо в Палаті уряд Рютте має більшість, то в Сенаті її немає).
Співрозмовник агентства звернув увагу на те, що можливі гучні заклики та кампанії з українського боку не будуть сприяти вирішенню ситуації, а навпаки, створять "негативний фон". "Це буде використано противниками ратифікації. Тому треба дати Рютте та уряду попрацювати у спокійній атмосфері", - наголосив дипломат.
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Найбільш вірогідним сценарієм вирішення ситуації у нідерландських мас-медіа називають додаток до Угоди про асоціацію, в якому буде сказано, що Нідерланди ратифікують документ за умови, якщо там не передбачена перспектива членства України в ЄС, не передбачено військову допомогу та прямий доступ до фінансів ЄС. Саме на цих пунктах наполягають ті, хто виступає проти ратифікації Угоди.
Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Однак 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо цієї угоди. Проти проголосував 61 % учасників референдуму, за – понад 38 %. Явка становила 32,28 %.
Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
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Водночас 22 вересня Рютте заявив, що Нідерланди можуть не ратифікувати угоду в частині запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. Водночас він висловив певний оптимізм, що угода в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною й без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та Україну.
19 жовтня Верховна Рада закликала Нідерланди та інституції Євросоюзу завершити процес ратифікації Угоди про асоціацію.
21 жовтня Рютте заявив, що Нідерланди ухвалять рішення з питання ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом до 1 листопада 2016 року.