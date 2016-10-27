Клімкін: на сьогодні немає згоди щодо формату поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на телеканалі "24".

За його словами, під час зустрічі в Берліні 19 жовтня обговорювалось питання щодо "створення озброєного компоненту".

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"Яким буде озброєний компонент, детальної дискусії стосовно цього не було. Кожен виклав певні думки, вони не є вичерпними з цього приводу. Ми прекрасно розуміємо, що згоди щодо формату місії у нас на сьогодні немає",- сказав Клімкін.

Він зазначив, що питання щодо формату і модальності цієї місії буде обговорюватися у Відні, де засідає Постійна рада ОБСЄ на рівні постійних представників держав-учасниць.

"Чи ми вийдемо на згоду щодо модальності цієї місії, я на сьогодні сказати не можу, але я бачу декілька дуже складних питань для обговорення. Про те, що у нас буде озброєний компонент дійсно згода в Берліні була і це я можу однозначно підтвердити", - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» в Берліні повідомив, що Росія підтримала необхідність запровадження озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Петро Порошенко також заявив, що головуюча у 2016 році в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Німеччина має винести на розгляд ОБСЄ запровадження озброєної поліцейської місії на Донбасі.

Згодом, у Кремлі підтвердили згоду Путіна розмістити озброєну місію ОБСЄ на окупованому Донбасі.