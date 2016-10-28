В Україні майже рік працює кіберполіція: ситуація з "електронною" злочинністю покращилась

Наслідки роботи правоохоронців відзначають як вітчизняні, так і закордонні експерти, йдеться в сюжеті ТСН.

Ще донедавна Україна була лідером у сфері піратства, каже представник асоціації музичної індустрії Ігнат Бережний. Його організація працює із кіберполіцією з першого дня її створення.

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"Без кіберполіції боротися з піратством неможливо. Всі правоохоронці відмічають, що тільки там, де налагоджена співпраця з правовласниками, є суттєвий результат", - каже він.

Протягом останніх двох місяців правоохоронцями було проведено кілька міжнародних операцій з виявлення та запобігання поширенню нелегального контенту. "Дана робота є наслідком відмінного тандему, який склався між кіберполіцією та правовласником, а також кіберполіцією та представниками правоохоронних органів різних країн світу. Було припинено діяльність міжнародного торент-треккінгового ресурсу, який займав друге місто в світі за популярністю", - розповів представник поліції Сергій Кропива.

Така робота була б неможлива без підтримки з США та Великої Британії. За рік американські фахівці тричі проводили спеціальні тренінги для українських кібер-правоохоронців і вже встигли оцінити фаховість українців. Бій із кіберзлочинністю у сфері інтелектуальної власності, електронної комерції, господарської діяльності та інформаційної безпеки не тільки підвищує імідж країни, а й повертає до державного бюджету сотні мільйонів гривень щороку.

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