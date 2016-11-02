Семенченко з трибуни ВР закликав Добкіна скласти мандат через неадекватну поведінку
2 листопада, виступаючи у Верховній Раді, нардеп Семен Семенченко ("Самопоміч") з трибуни Ради висловив обурення поведінкою "опоблоківця" Дмитра Добкіна.
"Я хочу звернутися до Опозиційного блоку. Я наполягаю, щоб Дмитро Добкін вийшов сюди і відповів на цю репліку", - сказав Семенченко, передає Українська правда.
"Я не розумію, що відбувається за тією колоною? Коли - чи то таблетки приймає, чи то ще щось, і людина веде себе неадекватно", - заявив Семенченко. Він закликав Добкіна-молодшого скласти мандат.
Дмитро Добкін пройшов у Раду по 178 виборчому округу в Харківській області (місто Балаклія). За весь час свого депутатства він не вніс до парламенту жодного законопроекту.
Як повідомляв УНІАН, у мережі було опубліковано відео з Добкіним. 1 листопада під час засідання Ради він замовив тур за 135 тисяч євро, після чого сховався за колоною і випив води, імовірно, запивши щось. Після цього він поводився нервово, імовірно, як у стані наркотичного сп'яніння.
Неадекватну поведінку нардепа у Раді на камери фіксують не вперше.