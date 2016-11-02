Парубій закликав депутатів ЄП прискорити розгляд питань щодо Угоди про асоціацію та "безвізу"

Як повідомили у прес-службі апарату Верховної Ради України, під час зустрічі спікер подякував членам делегації за активну підтримку України та зазначив, що для них буде важливим, що візит не обмежуватиметься Києвом.

«Ви зможете побачити результати агресії з боку Російської Федерації. Цей візит матиме і символічне значення, оскільки дасть глибоке розуміння, наскільки складна безпекова ситуація, без вирішення якої буде дуже складно переходити до політичної частини», - наголосив Парубій.

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Глава парламенту зосередив увагу на двох важливих для України питаннях: Угоді про асоціацію та наданні безвізового режиму. Зокрема, він підкреслив, що «Україна виконала всі 144 вимоги, які були поставлені». «Не знаю іншої країни, до якої б мали стільки вимог. І це були дуже непрості вимоги», - сказав він і наголосив, що опікувався цим питанням весь період цього скликання парламенту.

Парубій додав, що за цей період було «ухвалено пакет законопроектів антикорупційного спрямування, яке зробило наше законодавство одним з найбільш прогресивних у Європі». «Ми пройшли електронне декларування, яке є одним з найбільш прозорих і відкритих у світі. Це було велике випробування, і цей процес продовжується», - додав він.

Голова Верховної Ради наголосив, що рішення про Угоду про асоціацію та безвізовий режим мають «не лише практичне, а й символічне значення».

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«У переддень річниці Євромайдану, коли люди стояли з прапорами Євросоюзу в руках разом із жовто-блакитними, дуже важливо, щоб європрагнення українського народу мали практичну реалізацію», - заявив він.

Парубій також зазначив, що «вкрай важливо демонструвати певні кроки, що європрагнення українців були почуті, бо українці дуже добре розуміють, що вони віддають своє життя за весь вільний світ і стоять на фронті не лише за себе». Він звернувся до членів делегації «сприяти якнайшвидшому внесенню цих питань до порядку денного Європарламенту та підтримати їх під час голосування», зауважили у прес-службі.

В свою чергу представник делегації Анна Фотига зауважила, що члени делегації «вважають питання «безвізу» такими ж важливими, як це вважають і українці». На її переконання, немає підстав бути стурбованими, адже мова йдеться лише про узгодження документу про механізм призупинення безвізового режиму для країн Євросоюзу. «Ми переконані, що ухвалення безвізового режиму станеться до кінця цього року», - сказала вона і додала, що докладуть до того максимальних зусиль.

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Парубій наголосив також на важливості інвестицій в Україну, що неможливо зробити без зони вільної торгівлі. «Вірю в силу переконання і силу дій кожного. Знаю, що таке процедура, займаюсь кожного дня. Водночас, впевнений, що кожний у своїй підгрупі матиме значення», - сказав він і висловив сподівання на якнайшвидше внесення цих важливих для України питань до порядку денного Європарламенту.

Спікер зазначив, що «ці два рішення будуть частиною важливих перемовин». «Вони дадуть і дух, і силу, аби змінювати країну, яка зараз переживає момент боротьби старої України з новою, знищення старих корупційних схем». «Це важливо новій Україні, народженій Майданом», - резюмував Парубій.