Трансляцію з Кабміну перервали після суперечки Пинзеника з Тимошенко

Трансляцію засідання Кабміну України в прес-центрі уряду перервали після суперечки глави Мінфіну Віктора Пинзеника з прем`єр-міністром Юлією Тимошенко.

"Сьогодні Україна одержала інструмент управління ситуацією. Завдяки підготовці програми, завдяки ухваленню відповідного закону, завдяки отриманню кредиту МВФ, перший транш якого є вже на рахунках Національного банку України, ми дістали можливість управляти ситуацією. Ми маємо можливість управляти курсом, ми маємо можливість забезпечити стабільну роботу банківського сектора", - сказав Пинзеник.

Тут його перервала прем`єр-міністр Юлія Тимошенко: "Але, я, Віктор Михайлович, хотіла б особливо підкреслити, що уряд України до курсу гривня-долар і інші валюти, не має ніякого відношення". Прем`єр відзначила, що це функції Національного банку. Міністр фінансів на це відповів, що не хоче "вступати в дискусії з неекономічних питань".

Після цього, трансляція позачергового засідання Кабінету міністрів в прес-центрі була припинена.

Тимошенко проводить позачергове засідання Кабінету міністрів, яке вона сама назвала "екстремальним". Экстремальність, як заявила Тимошенко, пов`язана з впливом світової фінансової кризи на українську економіку. За словами прем`єра, уряд вирішив після того, як були прийняті заходи щодо захисту фінансової сфери, пройтися по всіх галузях економіки, розробити ключові законопроекти, покликані захистити ці галузі економіки.

У понеділок на засіданні уряду розглядаються проблеми трьох галузей - гірничо-металургійного комплексу, будівельного комплексу і агропромислового комплексу. Крім того, уряд розгляне питання кардинального поліпшення інвестиційного клімату.

РИА Новости