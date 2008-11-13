У БЮТ підозрюють, що опоненти у збоченій формі добиватимуть Тимошенко

Причинами довготривалої перерви у роботі Верховної Ради (до 18 листопада) є не стільки узгодження антикризових законопроектів, скільки проведення між певними політичними силами консультацій щодо нової кандидатури на посаду голови ВР.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

За його словами, фракція БЮТ не буде проводити консультації щодо своєї кандидатури на посаду спікера, оскільки «не збирається брати участь у продовженні шабашу».

С.МІЩЕНКО вважає, що сьогодні основні «торги» йдуть навколо двох кандидатур на посаду спікера – Володимира ЛИТВИНА та Івана ПЛЮЩА. «В цьому питанні кожен бути тягнути на себе ковдру, бо всі розуміють, що без голосів «Єдиного Центру» не буде 226, і без голосів Блоку Литвина також не буде 226», - сказав С.МІЩЕНКО.

Народний депутат вважає, що дуже багато залежить і від позиції фракції КПУ. «Я не думаю, що Адам Іванович МАРТИНЮК не скористається даною ситуацією, оскільки посада віце-спікера також залишається в думках цієї політичної сили», - сказав він.

С.МІЩЕНКО вважає, що до наступного тижня будуть йти “торги” щодо компромісної фігури на посаду голови ВР. У той же час він зауважив, що для обрання голови ВР потрібно сформувати нову коаліцію в парламенті.

«Ми формуванню коаліції не будемо заважати, тому хай "Наша Україна", комуністи, Литвин і Партія регіонів формують цю коаліцію, бо, на жаль, голосів тільки КПУ, Партії регіонів і Блоку Литвина на цю коаліцію не вистачає», - сказав він.

С.МІЩЕНКО також висловив переконання, що питання можливих дострокових виборів до ВР не залежить від того, хто стане наступним спікером. «Це залежить від того, яка коаліція буде і чи взагалі вона буде сформована», - додав він.

С.МІЩЕНКО припустив, що ряд фракцій у ВР будуть намагатися робити все, аби «в збоченій формі добити Кабінет міністрів прийняттям таких законопроектів, які знівелюють роботу уряду». При цьому, на його думку, скоріш за все, буде робитися все для того, аби не відправляти уряд одразу у відставку, а зробити все, «щоб у уряду не було можливості далі працювати».

Відповідаючи на запитання, наскільки ймовірно, що буде реалізований сценарій відносно нелегітимності парламенту, уряду та існування єдиного легітимного органу – інституту Президента, С.МІЩЕНКО висловив сумнів, що така велика політична сила, як Партія регіонів, буде грати на те, щоб всю владу віддати в єдині руки. «Сенсу в цьому немає. Як тоді Партія регіонів буде впливати на політичні події в Україні. Віддати все в одні руки? Так завтра ж їх таким же самим чином будуть мочити по повній програмі президентською рукою», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради було закрито майже відразу після відкриття. Наступне відбудеться у вівторок, 18 листопада, о 10.00.

Головуючий перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що рішення про проведення наступного пленарного засідання у вівторок було узгоджене з представниками фракцій під час наради. Це пов’язано з тим, що до Верховної Ради від уряду надійшли антикризові законопроекти, і їх необхідно опрацювати.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що для кращої підготовки депутати мають працювати у комітетах та фракціях. «Це буде сприяти професійній підготовці тих проектів, які парламент має розглядати у відповідності з тими економічними умовами, що виникли», - сказав він.