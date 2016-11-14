Дві країни зірвали екстрену зустріч ЄС щодо Трампа - Financial Times

Дипломати країн блоку хотіли організувати зустріч, щоб "надіслати сигнал про те, що очікує ЄС" від Трампа, передає Еспресо з посиланням на Financial Times.

Однак представники Британії і Франції зірвали проведення цього засідання. На думку ЗМІ, це означає відсутність єдиної позиції із зазначеного питання серед членів блоку.

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Подібний "розкол" демонструє складнощі в координації реакції блоку на перемогу Трампа, який в тому числі поставив під сумнів зобов'язання США перед НАТО. Німеччина, наприклад, хотіла продемонструвати, що ЄС вміє швидко відповідати на питання в галузі зовнішньої політики.

Євросоюз готується провести зустріч на тлі того, як Трамп робить свої перші важливі призначення.