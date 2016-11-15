ВР розгляне звернення до ЄС щодо будівництва газопроводів в обхід України (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні також передбачається розглянути проект постанови №5346 від 03.11.2016 про дострокове припинення повноважень депутата Олексія Савченка ("Блок Петра Порошенка") у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень (6 жовтня 2016 року указом президента № 435 Савченка Олексія Юрійовича призначено головою Миколаївської обласної державної адміністрації – УНІАН).

Сьогодні у парламенті розглядатиметься також низка питань фінансів і банківської діяльності, а також питання правоохоронної діяльності. Зокрема, це законопроект про оперативно-розшукову діяльність та про дисциплінарний статут Національної поліції.

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Також розглядатимуться два законопроекти, які стосуються правил зарахування строку попереднього ув'язнення.

Серед законопроектів, які планується включити до порядку денного, є питання запобігання та протидії домашньому насильству, а також питання відшкодування фізичним особам шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг.