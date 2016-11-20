Парубій на засіданні ПА НАТО: Наші хлопці захищають не лише Україну, а й весь вільний світ

У ході візиту до Туреччини під час засідання Парламентської асамблеї НАТО Парубій звернувся до Комітету цивільного виміру безпеки ПА НАТО з питання доповіді щодо конфлікту в Україні, повідомляє прес-служба апарату ВР.

"НАТО вже 70 років гарантує безпеку, і саме НАТО ми завдячуємо 70-літтям миру у зоні його відповідальності. Приєднання центральноєвропейських країн до НАТО розширювало зону стабільності і зону безпеки і, як правило, ставало передумовою їхнього членства в НАТО", - заявив Парубій.

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Він висловив переконання, що "рішення Бухарестського саміту 2008-го року діють, і зовсім незадовго наш прапор замайорить біля штаб-квартири Альянсу".

"І це наша стратегічна ціль для України, яка визначена українським парламентом", - підкреслив голова ВР.

Парубій підкреслив, що особливе партнерство з НАТО - це не тільки можливість реформувати сектор безпеки, а й змінювати суспільство в цілому.

"Нам доводиться проводити великий пласт реформ, одночасно зупиняючи агресію однієї з найпотужніших армій - Російської Федерації. Переконаний, що на кордоні наші хлопці, стримуючи російську агресію, захищають не лише Україну, а й весь вільний світ", - сказав Парубій.

За його словами, "кожний долар, вкладений у розвиток України, економить тисячі, які були потрібні для стримування Російської Федерації на східних кордонах Альянсу".

"Агресія Росії набагато ширша, аніж просто мілітарна агресія, яка становить лише частину тих планів, які має Росію стосовно України: війна інформаційна, енергетична, на розбалансування всередині країни – це все аспекти гібридної війни, які проводить Росія, намагаючись відновити свій контроль не лише над Україною. Ми твердо переконані, що Україна дуже важлива, але вона не остання. Україна стримує весь цей наступ і всі агресивні наміри щодо світу в цілому", - наголосив Парубій.

Голова ВР заявив, що "наше протистояння – це протистояння глобальне, це протистояння цивілізаційне".

"Це один із дієвих аспектів стримування агресії Путіна. Переконаний, що санкції будуть продовжені, поки не буде зупинена агресія, звільнена частина Донецької і Луганської області, поки не буде звільнений Крим. І це питання для нас є надзвичайно важливим, щоб ми про це не забували - про окупований Крим, коли ведемо дискусії про відновлення нашого суверенітету, щоб усі члени Альянсу пам’ятали рішення Бухарестського саміту, що Україна буде членом НАТО", - заявив Парубій.

"Я впевнений, що ми пройдемо цей шлях, яким ідемо сьогодні, що одного дня ми будемо присутніми на ПА НАТО як члени Альянсу, це наша мета, і ми зможемо спільно до неї дійти найближчим часом", - резюмував Парубій.

Як повідомляв УНІАН, у рамках щорічного засідання ПА НАТО українська делегація презентувала доповідь волонтерської групи InformNapalm про участь підрозділів регулярної армії РФ у військових діях на Донбасі.