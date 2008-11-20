Бойко: Тимошенко приховує правду - інфляція буде 30%

Голова Ради Федерації роботодавців України Юрій БОЙКО прогнозує, що інфляція за підсумками 2008 року складе 30%, у 2009-му – не менше 20%.

Про це йдеться в переданому УНІАН Федерацією роботодавців України коментарі голови Ради ФРУ Ю.БОЙКА.

За його словами, уряд Юлії ТИМОШЕНКО свідомо намагається занизити поточні показники інфляції в Україні. Розрахунки Федерації роботодавців України показують, що реальний рівень інфляції за підсумками 2008 року складе не менше 30%, тоді як офіційний прогноз уряду становить 15,3%.

«Уряд приховує від населення правду про те, що в 2008 році близько третини їх заощаджень «з`їла» інфляція», - вважає голова Ради ФРУ.

За даними Держкомстату, в 2007 році рівень інфляції склав 16,6%. Цього року, станом на жовтень, рівень річної інфляції зріс до 23,2%, зокрема склавши за жовтень 1,7%. Тільки в жовтні зростання цін на яйця і молоко перевищило 5,6%, відчутно подорожчали послуги транспорту і зв`язку. Інфляційні очікування підігрівається інформацією про майбутнє в 2009 році подорожчання житлово-комунальних послуг. Крім того, в грудні цього року газ для населення зросте в ціні на 35%. Усе це дає підстави стверджувати – прогноз уряду нереальний і не буде виконаний, переконані у ФРУ.

На думку Федерації роботодавців, ситуація із зростанням інфляції посилюється затягуванням з боку чинного уряду бюджетного процесу. Досі Кабінет міністрів України не представив основні прогнозні макроекономічні показники державного бюджету на 2009 рік. Минулого тижня уряд відкликав поданий у Верховну Раду проект держбюджету-2009 для того, щоб замість нього виробити новий документ.

У відкликаному проекті бюджету дефіцит був визначений у розмірі майже 1,4% ВВП, тоді як Міжнародний валютний фонд, який надав Україні кредит stand-by на суму 16,43 млрд. доларів, рекомендував країні прийняти бездефіцитний бюджет наступного року. У документі уряду інфляція планувалася на рівні 9,5%, зростання ВВП – 6%. Разом з тим, МВФ прогнозує, що зростання ВВП України в 2009 році складе 2,5%, інфляція – 14,7%. За оцінками експертів ФРУ, дефіцит держбюджету в 2009 році може досягти в абсолютному виразі 25 млрд. гривень.

Оцінюючи перспективи зростання інфляції в 2009 році, Федерація роботодавців прогнозує, що нинішня хаотична політика уряду і напруга, що зростає, в соціальній сфері, дають усі підстави припускати – наступного року рівень інфляції буде істотно вищий, ніж припускає уряд і більшість експертів.

У вересні 2008 року Міністерство економіки прогнозувало зростання споживчих цін у 2009 році на 9,5%, незалежні експерти оцінювали цей показник у 14-15%. Потім, під час переговорів з МВФ про надання кредиту, уряд значно погіршив свій прогноз, показник інфляції на 2009 роки очікується на рівні 17%. Утримання зростання цін не вище за такий рівень буде одним з основних завдань уряду наступного року. Про це, зокрема, сказано в меморандумі про економічну і фінансову політику, який уряд підписав наприкінці жовтня для отримання кредиту МВФ.

Неминучий спад кредитної активності і припинення бурхливого зростання доходів населення стримуватимуть зростання цін у 2009 році, проте інфляційні ризики залишаються високими. На думку голови Ради ФРУ, рівень інфляції наступного року складе не менше 20%, і основною причиною такої інфляції стане підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Зараз їхня вартість штучно занижена. Приміром, сьогодні підприємства теплокомуненерго купують газ по 686 грн. за тис. кубометрів (без ПДВ). При цьому ціна палива при імпорті в Україну становить 179,5 доларів за тис. кубометрів — 1045 грн. за курсом НБУ (на 4 листопада). Різниця має компенсуватися з держбюджету. Але щоб одержати кредит МВФ у розмірі 16,5 млрд., уряд зобов`язався до 1 липня 2010 року поступово відмовитися від таких дотацій.

Ще одним інфляційним чинником у 2009 році, на думку Ю.БОЙКА, є підвищення курсу долара, від якого залежать ціни на імпортні товари. З серпня американська валюта додала в ціні 25% — до 5,82 UAH/USD. Якщо світова фінансова криза не почне вщухати, девальвація гривні буде продовжена.

Кажучи про рецепти боротьби з інфляцією, Ю.БОЙКО підкреслив, що одним з головних питань антиінфляційної політики сьогодні є питання її менеджменту. Сьогодні необхідно визнати, що антиінфляційна політика уряду Ю.ТИМОШЕНКО, як така відсутня, а сам уряд просто не знає, що робити з економікою.

«Починати треба з простого – визначити, хто боротиметься з інфляцією. У країнах з розвиненою демократією відповідь на це запитання лежить у технічній площині: якщо дії уряду привели економіку країни до високої інфляції (як це відбулося в Україні) або уряд регулярно демонструє нездатність до ефективних антиінфляційних дій – такий уряд відправляють у відставку», – підкреслив Ю.БОЙКО.