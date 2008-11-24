Черновецький і Київенерго шантажують холодними батареями?

У Блоці Віталія Кличка заявляють, що затягуючи оплату боргів перед «Київенерго», столична влада “підіграє” монополісту, який прагне підвищити тарифи на тепло.

Як зазначається у переданому УНІАН повідомленні депутатської фракції Блоку Віталія Кличка у Київській міській раді, через борги міста перед «Київенерго» і зниження тиску киян поступово позбавляють гарячої води та гарячого опалення.

“В міському бюджеті передбачена компенсація «Київенерго» між тарифом та «економічно обґрунтованими витратами» підприємства. Однак мільйонних виділень з бюджету «Київенерго» хронічно не вистачає. Крім того, невідомо, в якому напрямку йдуть ці кошти. З більш ніж 245 мільйонів гривень, виділених на нещодавній сесії Київради, керівництво енергомонополіста заявляє, що отримало лише 30 мільйонів”, - наголошують у фракції Блоку Кличка.

«Шантажем та холодними батареями «Київенерго» підштовхує владу на підвищення тарифів і для населення. Схоже на те, що влада та монополіст діють у змові, коли один - вимикає киянам тепло за борги міста, а інший - рятує підприємство підвищенням цін для населення», - заявляють в Блоці Віталія Кличка.

При цьому представники Блоку Кличка підкреслюють: “Тактика змови влади та підприємств вже була апробована під час лобіювання інших, непопулярних для мера дій. Кияни пам’ятають істерію навколо ціни на хліб, тарифів в метро”.

Зазначаючи, що влада “пожинає плоди роздачі комунальних підприємств в приватні руки, які дозволяють собі приховувати фінансові звіти та реальну собівартість послуг”, Блок Кличка вимагає негайного незалежного аудиту підприємств, які формують тарифи на комунальні послуги та перегляду рішення про створення «Київенергохолдингу».

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в компанії “Київенерго” зазначили, що ситуація із опаленням в столиці залишається критичною, і що найбільша кількість звернень з приводу недогріву центрального опалення надходить від мешканців Дніпровського, Дарницького, Деснянського, Оболонського, Солом’янського та Голосіївського районів.

Раніше АЕК «Київенерго» повідомляла, що внаслідок примусового пониження тиску газу на ТЕЦ-6 «Київенерго» спрацював захист від зниження тиску газу перед горілками котла. Таким чином, блок №1 ТЕЦ-6 (потужність 250 МВт) було аварійно відключено від мережі, внаслідок цього температура прямої мережевої води не перевищувала 57° С. Другий блок ТЕЦ-6 працює стабільно. На ТЕЦ-5 внаслідок примусового пониження тиску газу аварійне розвантаження блоку потужністю 250 МВт знизило рівень генерації до мінімально допустимого. З цих же причин були аварійно відключені два водогрійні котли ТЕЦ-5, що призвело до зниження прямої мережевої води до 52° С.

Примусове обмеження з боку газопостачальних компаній відбулося через борги «Київенерго» за спожитий газ. 12 листопада «Укртрансгаз» і «Київоблгаз» попередили компанію про можливе припинення постачання газу.

19 листопада «Київенерго» звернулася до КМДА з офіційним листом з приводу критичної ситуації з енергозабезпеченням столиці й попросила прискорити виділення компенсаційних коштів.

20 листопада перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що теплопостачання житлових будинків у столиці відповідає нормам. За його словами, «Київенерго» знизило тиск газу лише через те, що на вулиці ще не дуже холодно. А.ГОЛУБЧЕНКО запевнив, що столична влада обов’язково виділить компанії кошти на компенсацію різниці в тарифах.