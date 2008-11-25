У діалозі з Москвою Києву слід відкласти в сторону питання Голодомору?

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО пропонує врахувати українсько-польський досвід при вирішенні спірних питань історії між Росією та Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні у Києві у ході круглого столу, присвяченого українсько-російським відносинам.

Політолог наголосив на необхідності жити перспективою, а не емоціями. На його думку, було б доцільно враховувати успішний досвід вирішення проблемних питань історії.

Зокрема, вважає експерт, це стосується українсько-польських відносин, коли, за його словами, була добра воля політиків двох країн, і в першу чергу, президентів.

К.БОНДАРЕНКО нагадав, що свого часу була створена двостороння комісія, яка складалась з істориків, які на професійному рівні знаходили компроміс. При цьому К.БОНДАРЕНКО підкреслив, що дуже важливим було накладення мораторію на використання дражливих і суперечливих тем, поки не буде знайдено компроміс.

Політолог запропонував українським та російським політикам оголосити подібний мораторій, поки на рівні істориків не буде вирішено усіх спірних моментів.

Відомий український історик Станіслав КУЛЬЧИНСЬКИЙ зауважив, що сьогодні найбільш суперечливими є дві теми: ОУН-УПА і Голодомор 1932-1933 років. На думку історика, більшість суперечок пов’язані з тим, що в Росії мало розуміють, що відбувалось насправді, але він упевнений, що з часом українській стороні вдасться роз’яснити це питання.

У свою чергу, радник-посланник Посольства РФ в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ нагадав, що позиція Росії по Голодомору була сформульована у відкритому листі Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

В.ЛОСКУТОВ нагадав, що цей лист завершується пропозицією продовжити дискусію з даного питання на рівні фахівців, перевести проблему на наукову основу.

Як приклад такої співпраці В.ЛОСКУТОВ розповів про круглий стіл, який відбувся у Харкові минулого тижня за участю українських та російських істориків. За його словами, тоді було оприлюднено більше 80 секретних документів часів Голодомору. «Ми готові продовжувати цю тему, будуть продовжувати розсекречуватися документи», - підкреслив російський дипломат.