Екс-президенти Балтійсько-Чорноморського регіону оголосили про створення миротворчого центру

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву учасників 1-го Балтійсько-Чорноморського форуму «За діалог до довіри і миру» зачитав екс-президент України Леонід Кравчук сьогодні в Києві.

«Ми, учасники 1-го Балтійсько-Чорноморського форуму, які зібралися у Києві 1 грудня 2016 року, звертаємося до громадянського суспільства країн регіону, діячів культури, мистецтва, соціальних мислителів, професіоналів сфери гуманітарних наук, провідних учених, релігійних діячів та засобів масової інформації з пропозицією до співпраці. Ми віримо, що глави і керівники держав підтримають нашу ініціативу», - йдеться в документі.

Учасники форуму констатують, що Балтійсько-Чорноморський цивілізаційний простір утворюється країнами, які в результаті інтенсивного, часом навіть насильницького взаємопроникнення, народів, етносів, релігій і культур мають багатовікову спільну історію. Це унікальне поєднання спільного й особливої єдності в різноманітності робить регіон Центральної та Східної Європи плідним для створення нових форм добросусідського, відповідального, миротворчого співробітництва.

«Беручи до уваги зростання глобальних і регіональних викликів і загроз у результаті глибокої системної кризи на межі XX–XXI століть, ми відзначаємо назрілу потребу в нових методах і способах діалогу, довіри, злагоди, взаємної поваги і консенсусу», - зазначають підписанти.

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«Ми об'єднуємося для спільної цілеспрямованої практичної миротворчій діяльності під егідою Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик, що створюється в день 25-річчя Всеукраїнського референдуму, в рік 25-річчя припинення існування Радянського Союзу та підписання Угоди про Співдружність незалежних держав (Біловезький консенсус, грудень 1991), напередодні сторіччя більшовицького перевороту 1917 року в Російській імперії», - сказано в повідомленні.

«Лише демократія, яка є запорукою мирного співіснування і співробітництва; лише мир – повна відмова від воєн і агресій; лише співтовариство народів Європи здатне забезпечити вирішення на континенті спірних питань мирними засобами за допомогою доброї волі і взаємної поваги», - підкреслюється в документі.

Учасники форуму виступають за мир в Європі і глобальному співтоваристві на основі принципів відкритості, відповідальності, консенсусності і творення.

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«Ми переконані, що об'єднавши зусилля, народи Балтійсько-Чорноморського простору здатні в сучасних умовах виробити нову методологію і практику моральної оцінки минулого, перетворення сьогодення і цілісного передбачення майбутнього. Люди чекають, і це наша спільна мета, на основі платформи спільних дій сприяти формуванню такої системи цінностей, яка забезпечить взаєморозуміння і взаємну підтримку, своєчасний і плідний діалог ідей і людей, поколінь і світоглядів, народів і держав», - йдеться в документі.

Заяву підписали: Геннадій Бурбуліс (держсекретар РРФСР (1991-1992), Лех Валенса (президент Польщі (1990-1995), Валдіс Затлерс (президент Латвії (2007-2011), Леонід Кравчук (президент України (1991-1994), Леонід Кучма (президент України (1994-2004), Вітаустас Ландсбергіс (голова Сейму Литви (1992, 1996-2000), Петр Лучинський (президент Молдови (1996-2001), Арнольд Рейтель (президент Естонії (2001-2006), Станіслав Шушкевич (голова Верховної Ради Білорусі (1991-1994), Віктор Ющенко (президент України (2005-2010).