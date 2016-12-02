Палиця пригрозив звільненнями оточенню голови Волинської ОДА через незадовільне використання бюджетних коштів

Як зазначає місцеве видання "Волинська газета", сам Гунчик на позачергове засідання облради не з'явився, хоча у депутатів накопичилося дуже багато питань щодо фінансової діяльності губернатора та його підлеглих. Тож на засіданні 1 грудня депутати проголосували за протокольне доручення голови Волинської облради Ігоря Палиці, щоб на наступній сесії 21 грудня Гунчик прозвітував про використання бюджетних коштів за конкретними напрямками. Залежно від того, як депутати оцінять звіт губернатора, вони визначаться, чи є сенс звертатися до президента України Петра Порошенка з пропозицією негайно усунути з займаних посад низку високопоставлених чиновників ОДА.

Зокрема, у депутатів були питання щодо програми "шкільних автобусів". Так, "Волинська газета" в статті "Кого везе "Шкільний автобус" ще тиждень тому наголошувала на непрозорості процедури придбання за бюджетні кошти автобусів для перевезення дітей із закритих виконавчою владою "неперспективних" сільських шкіл та звертала увагу на дивну закономірність, коли "Богдани" чомусь купувалися на автозаводі, гендиректором і одним із приватних співвласників якого є Володимир Гунчик.

Так само доведеться вже 21 грудня відзвітувати голові облдержадміністрації про використання бюджетних коштів за конкретними напрямками та про виконання програм соціально-економічного розвитку.

"Ми всі знаємо, що облдержадміністрацією та її підрозділами всі наші рішення щодо фінансування тих чи інших напрямків відверто саботуються… Тому, вислухавши звіт Володимира Петровича (голови Волинської ОДА Гунчика – ред.), можливо, поставимо питання про відповідність начальників профільних управлінь і заступників голови облдержадміністрації про відповідність займаним посадам! Прошу працівників апарату оформити це протокольним дорученням", - наголосив голова Волинської облради Ігор Палиця.

"Не має матеріалів сесійних засідань той, хто саботує роботу облради!", - зауважив при цьому Палиця на виправдування одного з підлеглих Гунчика, начебто робити такий звіт недоречно до завершення календарного року.

При цьому Палиця нагадав депутатові та чиновникові, що облрада виділила 5,5 млн грн на спорудження 72 туалетів для волинських школярів, щоби діти не справляли нужду в "сортирах" на вулиці. Але на ділі використано лише 1 млн грн і збудовано тільки 11 вбиралень.

Водночас депутати облради підтримали ідею необхідності заслуховування звіту Гунчика, проголосувавши за неї 44 голосам.

Звіт, на пропозицію Палиці, має бути чітким і структурованим: у розрізі кожного району і кожної цільової програми.

"І хоча багатьом депутатам-"прагматикам" ця ідея не подобається, їм байдуже, як використовуються гроші волинської громади, то конструктивній більшості – ні. Ми розберемося в усьому! Зокрема, скільки грошей із обласного бюджету освоєно і скільки не освоєно і з яких причин? І звіт голови облдержадміністрації, якого не було 2 роки, не буде формальним. Якщо наберемо дві третини голосів депутатів після його заслуховування, то звернемося в Адміністрацію президента України щодо відповідності займаним посадам відповідних начальників управлінь і профільних заступників Володимира Гунчика", – наголосив Палиця.

Крім цього він зауважив, що в кожного президента є свій Захарченко, і від таких "захарченків" краще позбавлятися, доки не пізно.