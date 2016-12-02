Шуляк підтвердив, що в ніч на 20 лютого 2014 року в Жовтневому палаці перебували "ВВ-шники"
Колишній командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк підтвердив, що в ніч з 19 на 20 лютого 2014 року в Міжнародному центрі культури та мистецтв (Жовтневому палаці) перебувала частина особового складу внутрішніх військ, але вони відступили вранці 20-го.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відеодопиту як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.
«З 19 на 20 лютого в Жовтневому палаці перебувала частина особового складу внутрішніх військ. Але вони відступили вранці 20-го, оскільки протестувальники почали наступ по Інститутській, щоб «ВВ-шників» протестувальники не оточили», - сказав екс-командувач.
Читайте такожДопит Шуляка: поплічник Януковича назвав людей на Майдані "розлюченим натовпом порушників"
Шуляк наголосив, що наказав бійцям внутрішніх військ відступати, оскільки кілька з них дістали поранення.
За словами командувача, вони відступили до перетину з вулицею Ольгинською.