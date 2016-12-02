Шуляк підтвердив, що в ніч на 20 лютого 2014 року в Жовтневому палаці перебували "ВВ-шники"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відеодопиту як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

«З 19 на 20 лютого в Жовтневому палаці перебувала частина особового складу внутрішніх військ. Але вони відступили вранці 20-го, оскільки протестувальники почали наступ по Інститутській, щоб «ВВ-шників» протестувальники не оточили», - сказав екс-командувач.

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Шуляк наголосив, що наказав бійцям внутрішніх військ відступати, оскільки кілька з них дістали поранення.

За словами командувача, вони відступили до перетину з вулицею Ольгинською.