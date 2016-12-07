МЗС заявило Росії протест через призначення примусової психіатричної експертизи до ув’язнених у Криму українців

Як повідомила прес-служба МЗС, у листопаді 2016 року примусова психіатрична експертиза розпочата стосовно Вадима Сірука, Мусліма Алієва, Рефата Алімова та Арсена Джеппарова, безпідставно звинувачених у терористичній діяльності та вже більше ніж півроку ув’язнених на території Криму.

«Вважаємо такі практики, як і інші форми тиску, застосуванням тортур стосовно незаконно затриманих громадян України. Діючи у такий спосіб, Російська Федерація продовжує грубо порушувати міжнародно-правові норми у сфері захисту прав людини, зокрема Універсальну Декларацію прав людини, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання», - йдеться у заяві міністерства.

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МЗС України вимагає від Російської Федерації негайно припинити незаконні дії та звільнити Сірука, Алієва, Алімова та Джеппарова.

«Закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію з метою припинення практики придушення прав людини на незаконно окупованій території АР Крим та м. Севастополь, звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян, надання безперешкодного доступу міжнародним організаціям та незалежним правозахисникам до території Кримського півострова для здійснення об’єктивного моніторингу ситуації з правами людини», - наголошують у МЗС.

У цьому зв’язку Україна очікує підтвердження міжнародною спільнотою принципової оцінки щодо неприйнятності практики порушень прав людини окупаційною владою Криму під час голосування в ГА ООН проекту резолюції «Ситуація з правами людини в АРК і м. Севастополь».

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Як повідомляв УНІАН, 15 листопада на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російськими окупаційними властями, розгляд якої ініціювала Україна.

Вперше в офіційних документах ООН Росія визнається державою-окупантом, а Автономна Республіка Крим та місто Севастополь тимчасово окупованою територією. Крім того, в резолюції підтверджується територіальна цілісність України та невизнання анексії українського півострова.

На підтримку резолюції виступили 73 держави, проти голосували 23, 76 утримались.