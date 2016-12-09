Україну закликали провести достовірну перевірку е-декларацій високопосадовців – заява США, Канади та ЄС

Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та Канада закликають Україну провести незалежну та достовірну перевірку електронних декларацій високопосадовців.

Про це йдеться у переданій УНІАН спільній заяві посольств Канади, Сполучених Штатів Америки і Представництва Євросоюзу з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією.

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«Наполегливо закликаємо до проведення незалежної та достовірної перевірки поданих електронних декларацій», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Українські чиновники задекларували 30 млрд грн коштів, майже половина з яких - готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого й нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, отримані на державній службі.