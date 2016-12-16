В ЄС є чітке розуміння, що санкції для Росії через її дії в Україні будуть продовжені ще на півроку – Туск

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у четвер в Брюсселі по завершенню офіційної частини саміту повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.

«Було чітко зрозумілим, що ми продовжимо санкції на наступні шість місяців, хоча деякі з наших колег надали б перевагу 12 місяцям, але такої дискусії не було. З самого початку було зрозумілим, що можливо буде підтримувати наш поточний формат – це 6 місяців», - сказав він.

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Саме тому, за словами президента Європейської Ради, це питання не було предметом обговорення.

«На справді, не було обговорення (щодо самих санкцій), тому що це було зрозумілим під час нашого обговорення на різних рівнях: рішення щодо продовження санкцій вже підготовлено. Що нам треба було сьогодні (почути), так це рекомендації та інформацію від канцлера Ангели Меркель та Франсуа Олланда, лідерів так званого Нормандського формату», - повідомив Туск.

Як повідомляв УНІАН, в Брюсселі лідери ЄС погодилися продовжити ще на півроку дію санкцій, термін яких повинен був закінчитися 31 січня 2017 року.