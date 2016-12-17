Порошенко засудив теракт у Туреччині

14:39, 17 грудня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко засудив теракт у Туреччині, внаслідок якого загинули 13 і поранень зазнали 55 військовослужбовців.

Порошенко переконаний, що тероризму немає виправдань / Фото УНІАН

Про це він написав у Twitter.

«Засуджую теракт у Кайсері. Співчуття сім'ям загиблих. Ми стоїмо поряд з Туреччиною. Тероризму немає виправдань», - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, вранці у місті Кайсері в центральній частині Туреччини внаслідок вибуху автобуса, в якому їхали звільнені військові, 13 осіб загинули і 55 дістали поранення.

Теракт скоїв терорист-смертник.

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Новина в сюжеті: Теракт у турецькому місті Кайсері
Теги: #Порошенко#Туреччина#теракт