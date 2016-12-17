Порошенко засудив теракт у Туреччині
14:39, 17 грудня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко засудив теракт у Туреччині, внаслідок якого загинули 13 і поранень зазнали 55 військовослужбовців.
Порошенко переконаний, що тероризму немає виправдань / Фото УНІАН
Про це він написав у Twitter.
«Засуджую теракт у Кайсері. Співчуття сім'ям загиблих. Ми стоїмо поряд з Туреччиною. Тероризму немає виправдань», - наголосив Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, вранці у місті Кайсері в центральній частині Туреччини внаслідок вибуху автобуса, в якому їхали звільнені військові, 13 осіб загинули і 55 дістали поранення.
Теракт скоїв терорист-смертник.
Condemn a terrorist attack in #Kayseri. Condolences to families of victims. We stand by #Turkey. Terrorism is unjustifiable— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 грудня 2016 р.
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