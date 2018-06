Порошенко засудив теракт у Туреччині

Про це він написав у Twitter.

«Засуджую теракт у Кайсері. Співчуття сім'ям загиблих. Ми стоїмо поряд з Туреччиною. Тероризму немає виправдань», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, вранці у місті Кайсері в центральній частині Туреччини внаслідок вибуху автобуса, в якому їхали звільнені військові, 13 осіб загинули і 55 дістали поранення.

Теракт скоїв терорист-смертник.

Condemn a terrorist attack in #Kayseri. Condolences to families of victims. We stand by #Turkey. Terrorism is unjustifiable