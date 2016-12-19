У Європарламенті підтвердили готовність завершити усі процедури щодо "безвізу" для України

Президент Європейського парламенту Мартін Шульц підтвердив готовність Європарламенту завершити усі процедури щодо надання українцям права на безвізові поїздки до ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Шульц сказав під час телефонної розмови з Петром Порошенком.

«Шульц підтвердив готовність Європейського парламенту завершити усі відповідні внутрішні процедури з тим, щоб виконати зобов'язання Євросоюзу щодо надання українським громадянам права на безвізові поїздки до ЄС», - йдеться у повідомленні.

Президент Європарламенту також підкреслив важливість якнайшвидшого завершення ратифікації Угоди про асоціацію та висловив готовність всіляко сприяти цьому процесу.

Своєю чергою глава Української держави подякував президенту Європарламенту за чітку позицію на підтримку України під час засідання Європейської Ради, яке пройшло у Брюсселі 15 грудня. Це стосується, зокрема, розблокування процесу ратифікації Угоди про асоціацію, безвізового режиму для України та продовження санкційного режиму щодо Росії у відповідь на триваюче порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

15 грудня Європарламент ухвалив пропозиції стосовно механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами. Це рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.

На сайті Європарламенту орієнтованою датою розгляду безвізу для України було вказано 3 квітня 2017 року, потім цю дату прибрали.

У Європейському парламенті кореспонденту УНІАН пояснили, що питання надання Україні безвізового режиму буде винесене на голосування у Європарламенті одразу після завершення міжінституційних переговорів, а дата 3 квітня 2017 року не є обов’язковою.