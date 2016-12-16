Клімкін очікує, що дата розгляду безвізу для українців буде вирішуватися в рамках тріалогу

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС повідомив журналістам.

"Мені мої колеги кажуть про декілька місяців", - заявив Клімкін, говорячи про те, скільки може піти часу на узгодження технічних процедур в Євросоюзі перед запровадженням безвізового режиму для українців.

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При цьому він порадив сприймати ті дати, які зустрічаються на сайті Європарламенту щодо скасування віз для українців, як орієнтовні.

"Я не рекомендую нікому брати ці дати і вважати їх за певний остаточний відбиток того, як це буде відбуватися в часовому вимірі. Тим більше, що вони постійно змінюються, і хтось з бюрократів Європарламенту ставить цю дату. Насправлі ці дати будуть визначатися в діалозі між Європейською комісією, Європейською Радою і Європарламентом. Це так званий тріалог", - зазначив міністр.

"Те, що мені сьогодні кажуть мої друзі та партнери і міністри закордонних справ, що цей процес займе кілька місяців. Скільки на сьогодні, я не можу сказати. Як тільки у нас буде проголосовано остаточне рішення Європарламентом, будемо мати більше розуміння стосовно формальних часових рамок", - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, на сайті Європарламенту прибрали прогнозовану дату розгляду безвізу для України.

У розділі зареєстрованого законопроекту щодо звільнення українських громадян від візових вимог зникла графа «прогноз».

Раніше в цій графі орієнтовною датою розгляду цього питання було зазначено 3 квітня 2017 року.

Раніше у Європейському парламенті кореспонденту УНІАН пояснили, що питання надання Україні безвізового режиму буде винесене на голосування у Європарламенті одразу після завершення міжінституційних переговорів, а дата 3 квітня 2017 року не є обов’язковою.

«Ніхто нічного не переносив. Жодних офіційних рішень з цього приводу не ухвалювалося, адже дата може бути змінена. Справа в тому, що як тільки Рада ЄС оголосить про початок міжінституційних переговорів, їх можна буде завершити за один день і поставити питання на голосування на найближче пленарне засідання. Завдання Європарламенту - затвердити це рішення якомога раніше», - констатували в ЄП.

15 грудня Європарламент ухвалив пропозиції щодо механізму тимчасового зупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами. Це рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.

Ухвалені зміни надають гнучкості для швидкої активізації механізму дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами. До громадян третіх країн знову можуть бути запроваджені візові вимоги в таких випадках: коли значно збільшилася кількість громадян, яким відмовлено у в’їзді або які порушують режим перебування на території ЄС; коли істотно збільшилася кількість необґрунтованих клопотань про надання притулку або в разі відсутності співпраці з питань реадмісії (повернення мігрантів). Візи також можуть бути відновлені в разі загрози громадському порядку або внутрішній безпеці країнам ЄС з боку громадян третіх країн.

Застосувати механізм тимчасового призупинення можуть як держави-члени, так і Європейська комісія. На Комісію також покладені функції моніторингу ситуації в країнах, які звільняються від віз, і регулярно, як мінімум раз на рік, звітувати парламенту та Раді щодо того, як ці країни виконують умови безвізового режиму та дотримуються прав людини.