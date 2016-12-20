Депутати Європарламенту закликають не зволікати із "безвізом" для України

Депутати Європарламенту закликають не відкладати безвізовий режим для України. Про це йдеться у відповідній спільній заяві голови комітету Європарламенту із закордонних справ Елмара Брока і віце-голів делегації Комітету асоціації ЄС-Україна Тібора Сані і Кая Калласа.

Зазначається, що зважаючи на узгодження механізму призупинення безвізового режиму, візова лібералізація для України не повинна затягуватись.

"Тепер, враховуючи те, що механізм призупинення був узгоджений і навіть вже схвалений в Європейський парламент на рівні комітету, лібералізація візового режиму для України не повинно відкладатися, і тому ми закликаємо Раду прийняти пропозицію Європарламенту завершити цю процедуру", - наголошується у заяві.

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При цьому, євродепутати також закликали Нідерланди швидше ратифікувати Угоду.

«… ми закликаємо Нідерланди завершити процес ратифікації якомога швидше. Ми, як і раніше глибоко переконаний в перевагах цієї Угоди, яке є взаємовигідним для обох українських і європейських громадян», - заявили євродепутати у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Європарламент оприлюднив нову можливу дату розгляду питання про введення безвізового режиму для громадян України - 3 квітня. У порядку денному на сайті ЄП у графі «прогноз» щодо орієнтовної дати пленарного засідання, на якому може розглядатися питання, написано «03/04/2017».

Згодом у Європарламенті перенесення голосування за "безвіз" для України пояснили помилкою. Зазначалося, що дата голосування за український "безвіз" незабаром буде виправлена.

Таким чином, дані про перенесення голосування в Європарламенті на 3 квітня 2017 року помилкові.

Раніше у порядку денному на сайті ЄП повідомлялося, що в разі позитивного завершення міжінституційних переговорів про надання Україні безвізового режиму ЄП може проголосувати це питання 1 лютого 2017 року, а ще до цього йшлося про 18 січня.