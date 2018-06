Трамп звинуватив Обаму у перешкоджанні спокійній передачі влади

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, звинуватив чинного президента США Барака Обаму у перешкоджанні спокійній передачі влади. Про це Трамп написав у Twitter.

"Докладаю всіх зусиль, щоб не брати до уваги велику кількість підбурюючих заяв президента Обами та перешкоди. Вважав, що це буде урівноважений перехідний період (передача влади - УНІАН). (Але) це не так", - заявив Трамп.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!