Трамп звинуватив Обаму у перешкоджанні спокійній передачі влади
Трамп заявив про підбурюючі заяви Обами.
Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, звинуватив чинного президента США Барака Обаму у перешкоджанні спокійній передачі влади. Про це Трамп написав у Twitter.
"Докладаю всіх зусиль, щоб не брати до уваги велику кількість підбурюючих заяв президента Обами та перешкоди. Вважав, що це буде урівноважений перехідний період (передача влади - УНІАН). (Але) це не так", - заявив Трамп.
Читайте такожУ МЗС РФ звинуватили Обаму у намаганні "підкласти міну" Трампу
Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Обама і Трамп зустрілися в Білому домі після дня голосування, коли стало зрозуміло, що Трамп перемагає свого конкурента від Демократичної партії Гілларі Клінтон.
Тоді Обама заявив, що мирна передача влади є визначною ознакою американської демократії. Він звернув увагу, що не є секретом, що в нього з Трампом є доволі істотні розбіжності, як це було і вісім років тому, коли президентом був Джордж Буш-молодший, але перехідний період відбувся спокійно.
"І одна річ, яку ви швидко усвідомлюєте на цій роботі, полягає у тому, що президентство і віце-президентство є більшим за будь-кого з нас. Тому я доручив моїй команді взяти за приклад те, що команда президента Буша встановила вісім років тому, і працювати настільки наполегливо, наскільки ми зможемо, щоб забезпечити успішний перехід для новообраного президента", - наголосив Обама.
У цьому зв'язку він сказав, що "всі ми переживаємо за успіх, об'єднання і керування країною".
"Мирний перехід влади є однією з визначних ознак нашої демократії. І впродовж наступних декількох місяців, ми збираємось це продемонструвати світу", - наголосив Обама.