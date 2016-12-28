Трамп звинуватив Обаму у перешкоджанні спокійній передачі влади

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, звинуватив чинного президента США Барака Обаму у перешкоджанні спокійній передачі влади. Про це Трамп написав у Twitter.

"Докладаю всіх зусиль, щоб не брати до уваги велику кількість підбурюючих заяв президента Обами та перешкоди. Вважав, що це буде урівноважений перехідний період (передача влади - УНІАН). (Але) це не так", - заявив Трамп.

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Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Обама і Трамп зустрілися в Білому домі після дня голосування, коли стало зрозуміло, що Трамп перемагає свого конкурента від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Тоді Обама заявив, що мирна передача влади є визначною ознакою американської демократії. Він звернув увагу, що не є секретом, що в нього з Трампом є доволі істотні розбіжності, як це було і вісім років тому, коли президентом був Джордж Буш-молодший, але перехідний період відбувся спокійно.

"І одна річ, яку ви швидко усвідомлюєте на цій роботі, полягає у тому, що президентство і віце-президентство є більшим за будь-кого з нас. Тому я доручив моїй команді взяти за приклад те, що команда президента Буша встановила вісім років тому, і працювати настільки наполегливо, наскільки ми зможемо, щоб забезпечити успішний перехід для новообраного президента", - наголосив Обама.

У цьому зв'язку він сказав, що "всі ми переживаємо за успіх, об'єднання і керування країною".

"Мирний перехід влади є однією з визначних ознак нашої демократії. І впродовж наступних декількох місяців, ми збираємось це продемонструвати світу", - наголосив Обама.