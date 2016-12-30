Туреччина щороку виділятиме ЗСУ три мільйони доларів
22:27, 30 грудня 2016Політика
1048 0
Туреччина виділятиме Збройним Силам України три мільйони доларів на щорічній основі протягом п'яти років.
Україна й Туреччина домовилися про військово-фінансове співробітництво / Фото politeka.net
Це передбачено угодою між урядами України і Туреччини про військово-фінансове співробітництво (далі - Угода) і протоколом про виділення фінансової допомоги, підписаними 30 грудня.
Читайте такожЕрдоган: Туреччину хвилюють проблеми кримських татар у зв'язку з анексією півострова
Про це повідомила прес-служба посольства України в Турецькій Республіці.
Документи передбачають виділення 3 млн доларів на щорічній основі протягом 5 років.
Виділені турецькою стороною кошти будуть використані на придбання для потреб Збройних Сил України турецьких товарів військового та подвійного призначення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter