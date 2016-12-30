Туреччина щороку виділятиме ЗСУ три мільйони доларів

22:27, 30 грудня 2016
Політика
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Туреччина виділятиме Збройним Силам України три мільйони доларів на щорічній основі протягом п'яти років.

Фото politeka.net

Це передбачено угодою між урядами України і Туреччини про військово-фінансове співробітництво (далі - Угода) і протоколом про виділення фінансової допомоги, підписаними 30 грудня.

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Про це повідомила прес-служба посольства України в Турецькій Республіці.

Документи передбачають виділення 3 млн доларів на щорічній основі протягом 5 років.

Виділені турецькою стороною кошти будуть використані на придбання для потреб Збройних Сил України турецьких товарів військового та подвійного призначення.

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Теги: #Туреччина