Туреччина щороку виділятиме ЗСУ три мільйони доларів

Це передбачено угодою між урядами України і Туреччини про військово-фінансове співробітництво (далі - Угода) і протоколом про виділення фінансової допомоги, підписаними 30 грудня.

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Про це повідомила прес-служба посольства України в Турецькій Республіці.

Документи передбачають виділення 3 млн доларів на щорічній основі протягом 5 років.

Виділені турецькою стороною кошти будуть використані на придбання для потреб Збройних Сил України турецьких товарів військового та подвійного призначення.