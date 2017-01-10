Суд заарештував тисячу пляшок алкоголю Януковича з Межигір'я, в колекції є вина зі 100-річною витримкою

Відповідну постанову опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

16 грудня 2016 року слідчий суддя Світлана Шапутько задовольнила відповідне клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Генпрокуратури Максима Бойко.

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Бойко просив у справі від 6 березня 2014 року заарештувати алкогольні напої, які знаходяться на території урочища "Межигір'я" у Київській області.

Суд заборонив службовим особам ТОВ "Танталіт", Януковичу або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися і користуватися цілим переліком алкогольних напоїв.

Повідомляється, що суд постановив заарештувати елітний алкоголь в рамках розслідування справи про відчуження резиденції у держави. Серед заарештованих примірників є вина зі 100-річною витримкою. "Накладено арешт для забезпечення кримінального провадження та відшкодування збитків, завданих державі", - йдеться в постанові.