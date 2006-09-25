Янукович має розслідувати фальсифікацію виборів-2004

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ для покращення свого іміджу на Заході має розслідувати фальсифікації президентських виборів 2004 року.

Таку думку в інтерв’ю української службі радіо “Свобода” висловила співробітник мюнхенського Центру прикладних політичних досліджень Іріс КЕМПЕ.

"По-перше, необхідно провести ретельне розслідування фальсифікації виборів 2004 року, дізнатися, хто справді стояв за цими подіями, хто був причетний до фальсифікацій. По-друге, він (В.ЯНУКОВИЧ - УНІАН) повинен дотримуватися демократичних принципів гри. І нарешті, випрацювати програму реформ і добитися, щоб його уряд втілив їх у життя”, - сказала І.КЕМПЕ.

За її словами, своїми двома візитами до Брюсселя на одному тижні В.ЯНУКОВИЧ хотів наголосити, що в українській зовнішній політиці і він відіграє важливу роль. “Адже за зовнішню політику в Україні і надалі відповідає Президент, який належить до іншого політичного табору. Хотілося б звернути увагу також на певний хаос у зовнішній політиці. Віктор ЯНУКОВИЧ хоче дотримуватися так званої багатовекторної політики, підтримуючи хороші відносини як з Росією, з Кремлем, так і з Заходом. І своїм другим приїздом до Брюсселя, своїм позитивним стейтментом на адресу ЄС він, мабуть, намагається компенсувати свою стриману позицію відносно НАТО, представити себе таким чином достойним державним діячем”, - вважає експерт.

На думку І.КЕМПЕ, дотримування В.ЮЩЕНКОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ різних курсів може зашкодити зовнішній політиці України. “Завжди важливо пов’язувати зовнішню політику із внутрішньою. Тобто, орієнтуючись у зовнішній політиці на Захід, необхідно піклуватися також про втілення демократичних принципів всередині країни, розбудовувати ринкову економіку. Тут ще є дефіцити і ще важко сказати, які саме позиції відстоює новий прем’єр. Минуло занадто мало часу, аби робити якісь висновки. Хоча вже зараз видно, що у зовнішній політиці пріоритети ЯНУКОВИЧА та ЮЩЕНКА різняться. ЮЩЕНКО чітко виступає за приєднання до ЄС і НАТО, ЯНУКОВИЧ, швидше за все, хоче повернутися до так званої багатовекторної політики. Йому бракує чіткого прозахідного курсу”, - додала вона.

Експерт також називає помилковою думку, що стриманість В.ЯНУКОВИЧА відносно НАТО не є такою драматичною, якщо натомість повністю присвятити себе інтеграції до Європейського Союзу. “Останнім часом з боку Заходу, з боку Вашингтона надходили позитивні сигнали на адресу України щодо її можливого зближення з НАТО, якщо це звичайно дозволятиме внутрішньополітичний розвиток. До речі, також Польща, балтійські країни спочатку вступили до НАТО і лише потім приєдналися до Європейського Союзу. Річ у тому, що з політичних причин набуття членства у Північноатлантичному альянсі – простіший процес, ніж приєднання до ЄС”, - підкреслила І.КЕМПЕ.