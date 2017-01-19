Тотальне розчарування: ЗМІ дізналися, як руйнується довіра виборців до політиків (інфографіка)

Навіть у періоди, коли в суспільстві панувало розчарування у владі — напередодні першого й другого Майданів,— значна частина електорату хоча б ставила на опозицію, йдеться у статті "Нового времени".

Зазначається, що популярність зловісного "нікого" наростала протягом усього минулого року. А паралельно йшов інший процес — валилася довіра виборців до чинних політиків та громадських діячів

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"І початок 2017-го Україна зустріла з новим трендом: в країні вперше за час після Євромайдану не залишилося жодного політика, рівень довіри до якого був би вищим, ніж рівень недовіри. Іншими словами, електорат перестав довіряти й розчарувався у всіх чинних персонажах українського політикуму", - наголошують журналісти.

Недовіра відбивається на всіх аспектах суспільно-політичного життя України. Так, майже 80 % населення, за даними опитування Центру Разумкова, в принципі не довіряє партіям. Як результат, рейтинги останніх — рівень підтримки на можливих виборах — опинилися на вкрай низькому рівні.

За даними дослідження, проведеного фондом "Демініціативи" спільно з Центром Разумкова в період 16-20 грудня 2016-го, якби вибори відбулися найближчим часом, прохідний бар'єр у 5% подолали б відразу сім політсил.

Але результати, зазначає видання, кожної виявилися б скромними: наприклад, Батьківщина Юлії Тимошенко — 11 %, пропрезидентський Блок Петра Порошенка (БПП) — близько 10 %, трохи менше — у Опозиційного блоку, що складається з екс-регіоналів. Радикальна партія Олега Ляшка (РПЛ) отримала б голоси 7,8 % опитаних, Самопоміч львівського мера Андрія Садового — 7,6 %.

"Схожа безрадісна картина — і в особистому президентському рейтингу топових політиків країни: серйозної підтримки не має жоден претендент", - йдеться у статті.

Серед кандидатів на посаду гаранта Конституції найкращий результат у нинішнього глави держави (11,9 %) і тієї ж Тимошенко (11,1 %). За цією парою — з результатом у 8,4 % — розташувався Юрій Бойко, лідер Опоблоку. При всьому цьому 62 % опитаних українців вважають, що країні потрібні нові політичні лідери.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 20 січня 2017 року.