Лавров хоче, щоб Європа "переконала" Україну виконати політичну частину Мінська-2 до відновлення контролю над кордоном

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто.

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«Ми привернули увагу до серйозної стурбованості, яку викликають останні висловлювання президента Порошенка, який безапеляційно заявив, що Україна не буде робити нічого з тих політичних реформ, які прописані в Мінських домовленостях, поки не будуть безумовно виконані всі аспекти, що стосуються сфери безпеки, включно з выдновленням повного контролю українських Збройних сил над кордоном з Росією. Інакше, як він підкреслив, ми не перейдемо до реалізації політичних положень Мінськихих домовленостей», - сказав Лавров.

«Це прямо суперечить тому, що записано в комплексі заходів, де сказано, що лише після виконання усіх без виключення положень, включно з проведенням амністії, забезпеченням особливого статусу Донбасу, закріпленням цього статусу в Конституції України на постійній основі і проведенням виборів під контролем ОБСЄ, лише після цього буде відновлений повністю контроль над російсько-українським кордоном», - заявив він.

За словами Лаврова, на переговорах з угорським колегою була підтверджена безальтернативність виконання комплексу заходів, який був підписаний в Мінську в лютому 2015 року.

«Сподіваємося, що ті країни Євросоюзу, які виступають гарантами Мінських домовленостей, а їх разом з Росією та Україною підписали, як ви знаєте, Німеччина і Франція, сподіваємося, що в Парижі та Берліні звернуть увагу на це неналежну заяву президента Порошенка, який намагається ухилитися від своїх зобов'язань», - заявив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Порошенко заявив, що Україна дотримується Мінських угод, як би важко це не давалося.

Також Порошенко заявив, що до вирішення питань безпеки на Донбасі зміни в Конституцію в частині децентралізації і будь-які інші політичні питання врегулювання конфлікту не будуть стояти на порядку денному.

«У нелегкому діалозі переконали наших західних союзників в тому, що будь-яким крокам з політичного врегулювання повинен передувати очевидний і беззаперечний прогрес у питаннях безпеки: стійке припинення вогню, виведення російських окупаційних військ і техніки, роззброєння бойовиків, контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону, - спочатку з боку ОБСЄ, а потім і безпосередньо наших славних прикордонників», - заявив Порошенко.

«До вирішення цих проблем на порядку денному не стоять і не будуть стояти політичні питання, в тому числі це стосується і змін до Конституції», - додав президент.

*** Верховна Рада 31 серпня 2015 року прийняла в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Однак остаточне ухвалення було заблоковано через наявність у відповідному законопроекті норми про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Представляючи законопроект у парламенті, народний депутат Степан Кубів (БПП) пояснив, що проект не надає Донбасу особливого статусу, а лише передбачає можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької і Луганської областей, які будуть визначатися окремим законом.