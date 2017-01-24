Єврокомісар Ган в ПАРЄ у відповідь на проросійську заяву нагадав, чому були введені санкції проти РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок у Страсбурзі на зимовій сесії ПАРЄ, відповідаючи на запитання одного з депутатів про можливість перейти від санкцій до діалогу з Росією. Як відомо, президент цієї інституції Педро Аграмунт висловлюється за скасування санкцій із російської делегації та повернення її до сесійної зали.

Зокрема, Ган сказав: «Я завжди висловлююся за діалог. Обговорюючи, ви можете наблизити позиції людей. Але ми не можемо не помічати, коли порушується міжнародне законодавство. Тоді повинні бути наслідки, і мають бути застосовані санкції».

Єврокомісар також висловив впевненість і в тому, що вирішення конфлікту може здійснюватися тільки політичним, а не збройним шляхом. «Це не може бути вирішено шляхом насилля, збройним вирішенням, але тільки політичним вирішенням, а політичне рішення може бути досягнено шляхом переговорів», – наголосив він.

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В інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН щодо очікувань у цьому році в плані двосторонніх відносин ЄС з Україною, Ган наголосив, що очікує від Києва продовження виконання порядку денного реформ. "(Очікую) продовження виконання всього, що пов’язано з боротьбою у сфері корупції, просування вперед економічної, судової та земельної реформ. Усі повинні залишатися відданими тому, про що було домовлено. Я сподіваюся, що також буде прогрес у виконанні Мінських домовленостей», – наголосив він.